TCL تعود بقوة مع هاتف متطور ورخيص الثمن

كشفت TCL عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يعيدها إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (165.9/76/9) ملم، وزنه 200 غ، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.
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