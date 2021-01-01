مشاورات بين روسيا والصين لإنشاء محطمة قمرية.. وتوقعات بتوقيع الاتفاقية العام الجاري

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أعلن نائب رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية وو يانهوا، أن روسيا والصين قد توقعان اتفاقية حكومية بشأن التعاون في إنشاء محطة قمرية بنهاية هذا العام.



وقال وو يانهوا في مؤتمر صحفي له إن «المشاورات تجري حاليا بين الصين وروسيا حول اتفاقية إنشاء محطة قمرية علمية دولية»، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية في تقرير لها اليوم.



وتوصل الجانبان إلى توافق ومن المحتمل جدا أن يتم التوقيع عليه في أقرب وقت ممكن هذا العام.

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يذكر أن سفير روسيا لدى الصين، أندري دينيسوف، أكد في وقت سابق، إن الاتفاقية الحكومية الروسية الصينية بشأن التعاون في إنشاء محطة قمرية جاهزة عمليًا ويمكن توقيعها قريبا.كما كشفت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية «روسكوزموس» وإدارة الفضاء الوطنية الصينية عن خريطة طريق لمحطة قمرية علمية دولية في المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء في سانت بطرسبرج في يونيو 2021.ومن المتوقع بموجب خريطة الطريق، أن يكتمل بناء المحطة القمرية بحلول عام 2035 .ومن المقرر أن يتم إرسال بعثتين في 2026-2030 لاختبار تقنيات الهبوط وتسليم المعدات ونقل عينات التربة القمرية إلى الأرض. كما تتناول الخطط تطوير البنية التحتية في المدار وعلى سطح القمر في 2031-2035، على وجه الخصوص، أنظمة الاتصالات والطاقة الكهربائية والبحوث وغيرها من المعدات.