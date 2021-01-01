700 ألف تابلت إنتاجًا محليًا منتصف العام الجارى وتقليص الاستيراد



بدء التشغيل التجريبى لمصنع التابلت المصرى بدء التشغيل التجريبى لمصنع التابلت المصرى

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مصنع «التابلت» الجديد المقام بمجمع مصانع سامسونج فى محافظة بنى سويف، والذى يتم إنشاؤه باستثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه ويسهم فى توفير نحو 500 فرصة عمل، كما يوفر التدريب لعدد ألف فنى على أحدث التقنيات.



وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب خطى الإنتاج وبدء التشغيل التجريبى للمصنع، ليكون بذلك الأول فى الشرق الأوسط.



ومن المخطط التشغيل التجريبى فى مارس، على أن يبدأ الإنتاج الفعلى فى مايو المقبل، وإنتاج أكثر من 700 ألف تابلت فى منتصف العام الجارى.

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وقال الوزير إن إنشاء المصنع يُسهم فى نقل تكنولوجيا غير مسبوقة للدولة فى تصنيع التابلت بقيمة مضافة محلية تصل لنحو 50%، حيث يستهدف تصنيع تابلت تعليمى يحمل شعار «صنع فى مصر»، فى ضوء الشراكة بين الحكومة والشركة العالمية لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعليم الحكومى.وقال الوزير إن صناعة الإلكترونيات من أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى والمساهم الرئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للمهندسين ذوى الخبرة العالية والفنيين والعمال المهرة.وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن طاقة المصنع لا تقتصر على الحاسبات اللوحية التى تتطلبها وزارة التربية والتعليم ولكن تتجاوزها إلى الضعف.من جانبه، قال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إن مصر لديها قدرات على الدخول بقوة فى صناعة التابلت، موضحًا أن مصنع سامسونج يسهم فى تلبية احتياجات مصر فى قطاع التعليم وغيره من القطاعات، حيث بدأت مصر تتجه للتحول الرقمى وبالتالى الاعتماد على التابلت فى العديد من القطاعات، منها وزارة الزراعة وغيرها من الجهات لتسجيل البيانات المختلفة.وأكد أن الصناعة المصرية لديها فرص أيضا للاتجاه إلى الأسواق المحيطة، سواء فى إفريقيا أو الدول العربية ولكن بشرط توافر الجودة والسعر المناسب، وهو ما يمكن توفيره من خلال الإنتاج المحلى، موضحا أن كافة دول العالم تعتمد على التخصص فى إنتاج قطع محددة بكميات كبيرة وتصديرها للأسواق الخارجية لضمان الوصول إلى سعر منافس وتحقيق أرباح.وشدد على ضرورة تشجيع القطاع الصناعى على التوسع فى إنتاج أجهزة التابلت، حيث إن هناك طلبًا متزايدًا عليه، سواء فى السوق المحلية أو الأسواق المحيطة، وبالتالى يمكن أن يتحول إلى إضافة كبيرة للاقتصاد المحلى.وأشار إلى أن مصر إحدى الأسواق التى تحتاج إلى استهلاك أعداد كبيرة من أجهزة التابلت، سواء فى قطاع التعليم أو غيرها، حيث يصل عدد الطلبة لنحو 500 ألف طالب جديد سنويًا.وشدد جاد على وجود فرصة كبيرة لدى المصريين لدخول سوق «السوفت وير» من خلال إنتاج تطبيقات تكنولوجية متطورة تواكب احتياجات الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك فرصًا واعدة فى هذا المجال، خاصة أن الشباب المصرى لديه روح الابتكار والقدرة على إنتاج البرامج، فضلًا عن أن إنتاج هذه البرامج لا يحتاج إلى تكلفة رأسمالية مرتفعة فى البداية، على عكس تصنيع الإلكترونيات التى تحتاج إلى ربما مليارات لإقامة مصنع واحد متخصص.