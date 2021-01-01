

الصين: أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس يلتقط سر انفجاراتها الصين: أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس يلتقط سر انفجاراتها

قال مدير مركز نظام مراقبة الأرض والبيانات التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء «تشاو جيان» إن أول قمر اصطناعي صيني لاستكشاف الشمس، التقط خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي، الأمر الذي سيُمكن من توضيح خصائص الانفجارات الشمسية بشكل مباشر.



وأضاف أنها المرة الأولى التي يشهد فيها العالم خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي في المدار، وفقا لوسائل إعلام صينية من بينها وكالة الأنباء الصينية في تقريرها اليوم السبت.



وأكد تشاو أن خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي لم يُمكن استكشافه من قبل، حيث إن البيانات غير متواصلة وغير مستقرة نظرًا لاضطراب الغلاف الجوي.

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي «شي خه» تيمنا بآلهة الشمس التي أنشأت التقويم في الأساطير الصينية القديمة، إلى الفضاء خلال شهر أكتوبر الماضي.وأوضح أنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاختبارات والتجارب في المدار، أكمل القمر الاصطناعي أكثر من 40 مرة من التحقيقات التقنية لمنصة القمر الاصطناعي، وقام بتصوير الشمس لأكثر من 290 مرة.ولفت إلى أنه تقرر نشر مجموعة من الإنجازات التكنولوجية والعلمية التي حققها القمر الاصطناعي في وقت لاحق من العام الجاري.