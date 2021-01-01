

كونتينينتال تعمل على الجيل التالي من شحن السيارات اللاسلكي كونتينينتال تعمل على الجيل التالي من شحن السيارات اللاسلكي

بينما تقدم السيارات الكهربائية تجربة مستخدم مريحة وهادئة فإن مسألة شحنها لاتزال التحدي الأبرز، سواءً من حيث سرعة الشحن أو سهولته وتوفره.



يعمل الكثير من الشركات على تطوير الشحن من نواحيه المتعددة ولكن شركة كونتينينتال تعمل أيضاً على توفير شحن لاسلكي ذو كفاءة عالية، مريح، وسريع كما هو الشحن العادي في نفس الوقت، وتتعاون مع شركة ناشئة هي Volterio في هذا المجال. توصلت الشركتان لتطوير “روبوت شحن تلقائي بالكامل” يجمع بين راحة الشاحن اللاسلكي وسرعة الاتصال السلكي.



تمكن التقنية مالكي السيارات من ركن السيارات في أي مكان به شاحن لاسلكي على الأرضية، والذي يقوم بدوره بتعديل نفسه لما يصل لـ 30 سنتيمتر لأخذ موضع مثالي بحسب زاوية ركن السيارة وارتفاعها. ويستهدف الحل المرائيب المنزلية بشكل أساسية حيث يمكن توفير قدرة 22 كيلوواط، ويمكن تركيبه لأي سيارة من خلال الوحدة الإضافية التي تثبت اسفل السيارة.