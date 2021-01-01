إطلاق جوردان موراي T.33 الخارقة بـ606 حصان

آخر الأخبارأخبار السيارات › إطلاق جوردان موراي T.33 الخارقة بـ606 حصان

صورة الخبر: إطلاق جوردان موراي T.33 الخارقة بـ606 حصان
إطلاق جوردان موراي T.33 الخارقة بـ606 حصان

أعلن جوردون موراي عن سيارته الجديدة الثانية T.33 والتي تصفها شركته بأنها “أفضل سيارة GT خارقة في العالم”.

صممت السيارة بأسلوب سيارة الكوبيه ذات المحرك الوسطي والمقعدين، وتستهدف السيارة تقديم أداء عالي على الطرق العامة بعكس شقيقتها T.50 التي تستهدف الحلبات أكثر وإن كان يمكن قيادتها على الطرق أيضاً. ستنتج شركة جوردان موراي عدد 100 نسخة من T.33 ستصل للعملاء بدءاً من عام 2024 بسعر أساسي 1.85 مليون دولار.

تقنياً، فقد بنيت T.33 على قاعدة عجلات T.50 وتستخدم نفس محركها أيضاً بتصميم V12 وسعة 3.9 لتر، لكن يحصل محرك T.33 على أعمدة كامات جديدة ونظام سحب وعادم جديد تناسبها أكثر لينتج المحرك 606 حصان و451 نيوتن-متر ويصل لدورات قصوى عند 11,100 دورة/دقيقة.

لم تعلن الشركة عن أرقام الأداء، مع ذلك، يمكن تأكيد أن السيارة ستقدم قيادة رائعة سريعة ومتوازنة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إطلاق جوردان موراي T.33 الخارقة بـ606 حصان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26669

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager