إطلاق جوردان موراي T.33 الخارقة بـ606 حصان

أعلن جوردون موراي عن سيارته الجديدة الثانية T.33 والتي تصفها شركته بأنها “أفضل سيارة GT خارقة في العالم”.
صممت السيارة بأسلوب سيارة الكوبيه ذات المحرك الوسطي والمقعدين، وتستهدف السيارة تقديم أداء عالي على الطرق العامة بعكس شقيقتها T.50 التي تستهدف الحلبات أكثر وإن كان يمكن قيادتها على الطرق أيضاً. ستنتج شركة جوردان موراي عدد 100 نسخة من T.33 ستصل للعملاء بدءاً من عام 2024 بسعر أساسي 1.85 مليون دولار.
تقنياً، فقد بنيت T.33 على قاعدة عجلات T.50 وتستخدم نفس محركها أيضاً بتصميم V12 وسعة 3.9 لتر، لكن يحصل محرك T.33 على أعمدة كامات جديدة ونظام سحب وعادم جديد تناسبها أكثر لينتج المحرك 606 حصان و451 نيوتن-متر ويصل لدورات قصوى عند 11,100 دورة/دقيقة.
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