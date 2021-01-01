

ظهور النموذج الأولي من هوندا سيفيك تايب آر الجديد في طوكيو ظهور النموذج الأولي من هوندا سيفيك تايب آر الجديد في طوكيو

قدمت هوندا منذ أكتوبر سيارة سيفيك تايب آر الجديدة، وكان أول ظهور مباشر لها في صالون طوكيو للسيارات لهذا العام، وأصدرت هوندا أيضًا مقطعي فيديو جديدين من النوع R ، أثناء العمل في حلبة سوزوكا اليابانية كجزء من تطويرها واختبار القيادة.



وبحسب carbuzz، سيتم الكشف رسمياً في وقت قادم من هذا العام، على الرغم من عدم الإعلان عن الموعد المحدد، كما سيتم بيعها في الولايات المتحدة.



بينما تشير الاحتمالات أن السيارة ستأتي بنسخة مطورة من الطراز السابق بسعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات، وينتج حالياً 306 حصان و 295 رطل قدم من عزم الدوران.

قد يعجبك أيضا...

فيما سيتم توجيه القوة إلى العجلات الأمامية فقط عبر ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، وتعد هوندا بأن النوع R الجديد سيكون الجيل الأفضل أداءً حتى الآن.كما يمكن أن تنتقل نسخة 2021 Type Limited Edition ، التي يتراوح سعرها من 44950 دولارًا ، من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 4.9 ثانية فقط ، وربع ميل في 13.4 ثانية عند 108 ميل في الساعة ، وسرعة قصوى تبلغ 169 ميلاً في الساعة.بينما سيكون 2023 Type R أيضًا عدوًا هائلاً لسيارة Hyundai Veloster N. الممتازة، وعند تجهيزها بست سرعات، ستنطلق بسرعة 60 في 5.1 ثانية وتقطع مسافة ربع ميل في 13.8 ثانية بسرعة 102 ميل في الساعة.