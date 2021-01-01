ظهور النموذج الأولي من هوندا سيفيك تايب آر الجديد في طوكيو

قدمت هوندا منذ أكتوبر سيارة سيفيك تايب آر الجديدة، وكان أول ظهور مباشر لها في صالون طوكيو للسيارات لهذا العام، وأصدرت هوندا أيضًا مقطعي فيديو جديدين من النوع R ، أثناء العمل في حلبة سوزوكا اليابانية كجزء من تطويرها واختبار القيادة.
وبحسب carbuzz، سيتم الكشف رسمياً في وقت قادم من هذا العام، على الرغم من عدم الإعلان عن الموعد المحدد، كما سيتم بيعها في الولايات المتحدة.
بينما تشير الاحتمالات أن السيارة ستأتي بنسخة مطورة من الطراز السابق بسعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات، وينتج حالياً 306 حصان و 295 رطل قدم من عزم الدوران.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!