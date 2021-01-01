تتسع لراكبين فقط وذاتية القيادة.. جنرال موتورز ترفع الستار عن «كاديلاك»

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صورة الخبر: تتسع لراكبين فقط وذاتية القيادة.. جنرال موتورز ترفع الستار عن «كاديلاك»
تتسع لراكبين فقط وذاتية القيادة.. جنرال موتورز ترفع الستار عن «كاديلاك»

أعلنت شركة السيارات «جنرال موتورز»، تصريحات بشأن أكثر من سيارة يقترب موعد طرحها، خلال مؤتمرها الصحفي الافتراضي لـ «CES 2022».

وحسب الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «motor1»، أنه كان من الواضح أن الحدث الرئيسي كان الكشف عن سيارة شيفروليه سيلفرادو الكهربائية 2024.

ولكن وسط مناقشة التكنولوجيا وإلقاء نظرة سريعة على سيارة «Equinox» الكهربائية القادمة، ظهر مفهوم أنيق لسيارة من «كاديلاك»، وهي شركة تابعة لجنرال موتورز، تسمى «InnerSpace»، كهربائية وذاتية القيادة.

وحول علاقة اسمها بـ«الفضاء» تمتلك «كاديلاك» أسطولًا موسعًا من مفاهيم «الفضاء» بسياراتها، بدأتها في معرض «CES» العام الماضي مع السيارتين «PersonalSpace» و«SocialSpace»، وربما يرجع السبب إلى أن شكل السيارة بيضاوية وممشوقة القوام بشكل يشبه مركبات الفضاء.

كما يوحي اسم السيارة الجديدة، فإن «InnerSpace» يدور حول خلق جو هادئ ومريح وهو أيضًا فاخر في مقصورة كبيرة بما يكفي لشخصين فقط. إنها مستقلة تمامًا، مما يتيح للركاب حرية التفاعل مع العالم الخارجي.

تتيح شاشة «LED» البانورامية الكبيرة بالسيارة، للركاب التفاعل مع وظائف السيارة، حيث تقدم كل شيء من الواقع المعزز إلى الترفيه، الذي نعتبره مشاهدة الأفلام أو ممارسة ألعاب الفيديو. وهي أشياء تطرحها الشركة بالسيارة لتساعدك على الاسترخاء بعد يوم عمل مرهق.

السيارة مزينة بالكثير من النوافذ على الجانبين والسقف لمشاهدة العالم الخارجي أثناء القيادة، السيارة نفسها منخفضة وطويلة، وتتخذ وضعية مشابهة للسيارة الرياضية. ومقصورة «InnerSpace» أكثر انفتاحًا، مما يخلق بيئة مريحة، كما أنها تسمح لأرضية السيارة بأن تكون قريبة من الطريق مباشرة لإضفاء طابع رياضي.
قال بريان نيسبيت، المدير التنفيذي لجنرال موتورز، التصميم العالمي المتقدم والاستوديو العالمي للهندسة المعمارية: «ستغير الكهرباء والقيادة الذاتية بشكل أساسي دور المركبات والخبرات التي يتمتع بها العملاء معهم.. نحن نستكشف أين سيذهب ذلك مع هذه المفاهيم المبتكرة، ونهدف إلى منح العملاء الرفاهية المطلقة».

لكن لم تكشف الشركة الموعد النهائي لطرح السيارة بل اكتفت بذكر تفاصيل محدودة عن السيارة الخاطفة للأنظار ذات التصاميم الغير مألوفة.

المصدر: المصرى اليوم

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