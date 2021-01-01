

قبل عرضها.. لقطات تكشف مرسيدس AMG GT 2023 الجديدة قبل عرضها.. لقطات تكشف مرسيدس AMG GT 2023 الجديدة

كشفت مرسيدس بنز في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، النقاب عن سيارة «أس أل رودستر» الجديدة التي طورتها «أيه أم جي»، وبعد مرور فترة قصيرة ظهرت شقيقتها فئة الكوبيه، وخلال الأسبوع الماضي، ظهرت النسخة ذات السقف الثابت في أثناء اختبارها في الأجواء الباردة.



وبحسب motor1، كان الطراز الأول إصدارًا من 6 أسطوانات نظرًا لفتحات العادم المستديرة، لكن يظهر النسخة الجديد بفئة 8 أسطوانات «v8»، ويأتي الجزء الخلفي بـ 4 فتحات للعادم على الجهتين، مع محرك «v8» سعته 4 لتر وشاحني هواء «توين توربو»، قوته 476 حصانًا في فئة 55، و585 حصانًا في فئة أس 63 الأقوى.



فيما يحتوي الطراز الأولي الذي ظهر في شمال أوروبا، على أسطوانات مكابح كبيرة، وعلى الرغم من أن سيارة الكوبيه تحت طبقة تمويه كثيفة إلا أن مظهرها يشير أكثر أناقة من الطراز الذي ستحل محله، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تكون أخف وزنًا بفضل التخلي عن آلية طي السقف اللين، وإمكانية التخلص من المقاعد الخلفية الضيقة.

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في حين أن أس أل تلبي احتياجات العملاء الذين يبحثون عن سيارة تجوال سياحي كبيرة وفخمة، فإن كوبيه ستكون ذات طابع رياضي أبرز، بينما ستحصل السيارة على نظام الدفع على جميع العجلات، لأول مرةلكن لم يتم التنويه ما إذا ما كانت ستحصل الكوبيه على دفع على جميع العجلات، أو ستظل بنظام الدفع الخلفي، ما يجعلها أخف وزنًا من الفئة المكشوفة «كابريوليه»، كما من المحتمل تقدم مرسيدس السيارة رسيمًا قبل نهاية عام 2022.