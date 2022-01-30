

بعد نفي شائعتها اليوم.. ماهي ضريبة التصرفات العقارية؟ بعد نفي شائعتها اليوم.. ماهي ضريبة التصرفات العقارية؟

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.



أعلنت الصفحة الرسمية، عن لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات عن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي يهدف للتيسير على الممولين وتحقيقا للعدالة الضريبية وفقا لقيمة العقار المتصرف فيه



نشرت الصفحة الرسمية للوزارة، معلومة عن ضريبة التصرفات العقارية، حيث أنها جزء من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره وسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وفقا لأحكام القانون.

قد يعجبك أيضا...

والجدير بالذكر، أن أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.أضاف أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر نحو مليار و591 مليون جنيه.