بعد نفي شائعتها اليوم.. ماهي ضريبة التصرفات العقارية؟

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
أعلنت الصفحة الرسمية، عن لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات عن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي يهدف للتيسير على الممولين وتحقيقا للعدالة الضريبية وفقا لقيمة العقار المتصرف فيه
نشرت الصفحة الرسمية للوزارة، معلومة عن ضريبة التصرفات العقارية، حيث أنها جزء من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره وسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وفقا لأحكام القانون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!