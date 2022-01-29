

سعر الدولار اليوم السبت 29-1-2022 مقابل الجنيه في مصر سعر الدولار اليوم السبت 29-1-2022 مقابل الجنيه في مصر

تعرف على أحدث تحركات سعر الدولار اليوم السبت 29-1-2022 مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، حيث يرصد موقع «أموال الغد» سعر الدولار عالميًا وسعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.



وتتراوح أسعار الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرية في مستهل تعاملات البنوك اليوم، بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.77 جنيه للبيع.

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ويستعرض موقع «أموال الغد» سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار في البنوك الحكوميةبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك المركزي المصريوسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء ,15.75 جنيه للبيع.وعرضت البنوك الخاصة والأجنبية سعر شراء وبيع الدولار كالتالى:سعر الدولار في بنك الامارات دبيوصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي إلى 15.67 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك HSBCبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقيوعرض بنك العربي الأفريقي سعر الدولار بحوالى 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنيوطرح بنك الكويت الوطني سعر الدولار بنحو 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلاميوصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك بلوموصل سعر الدولار في بنك بلوم إلى 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنيوطرح بنك الكويت الوطني سعر الدولار بنحو 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.