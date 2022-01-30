

السياحة: التقلبات الجوية لم تؤثر على سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية السياحة: التقلبات الجوية لم تؤثر على سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية

أكد ممدوح عودة مدير عام الإدارة العامة للأزمات، على سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، بعد التقلبات الجوية التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.



وسبق ووجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الحالية بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.





ومن خلال غرفة العمليات المركزية جرى التواصل بجميع المحافظات، خاصة تلك التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، وعلى رأسها مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، حيث تم التأكد من سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية.



وتزخر متاحف مصر بالعديد من تماثيل الكتبة، حيث حرص رجال الدولة المصرية القديمة على تصويرهم بتلك الهيئة الراقية دليل على حرص المصريين منذ القدم على العلم ورقي المجتمع.



كما خصص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فاترينة كامًلة للكتابة، حيث تضم مجموعة متنوعة من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في الكتابة، ومنها 40 بطاقة مصنوعة من العاج، كتب عليهم باللغة المصرية القديمة والتى تعد أول محاولات الكتابة في مصر القديمة وترجع إلى 3150 ق.م، بالاضافة إلى 6 أختام من الطين و11ختم أسطواني، بالإضافة إلى بردية جنائزية مكونة من عدة أجزاء كتب عليها باللغة الهيراطيقية تعبر عن حياة المتوفى فى العالم الآخر، وقطعة من الحجر الجيرى (اوستراكا) التى نقش عليها أحد أروع قصص الأدب المصرى القديم لشخص يدعى سنوهى وكان خادما للملك أمنمحات الأول، ويرجع تاريخها إلى عصر الأسرة 12 من الدولة الوسطى.