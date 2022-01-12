

متوفر في كل بيت.. حل بسيط لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية بشكل أسرع متوفر في كل بيت.. حل بسيط لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية بشكل أسرع

يحافظ الإمداد المستمر من الماء على تدفق الدورة الدموية بسلاسة، ويساعد على الهضم وفقدان الوزن ويسهل حركة المفاصل ويساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية في الطعام، وتظهر الأبحاث أيضًا أن الماء مهم للحفاظ على الصحة العقلية وقد يزيد الجفاف من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.



واكتشف الباحثون وفقاً لموقع the healthy، أن الحالة المزاجية تتحسن مع تناول المزيد من الماء، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الماء عادة ما يشعرون بهدوء أقل، بينما يزداد التوتر عندما ينخفض تناولهم للمياه.



وتشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين الجفاف وزيادة خطر الإصابة بالقلق، ووفقاً لدراسة أجريت عام 2018 لأكثر من 3000 شخص بالغ، أظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب من الذين شربوا كمية أقل من الماء.

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العلاقة بين العقل والجسم مهمة لذلك إذا كان الجفاف يضغط على الجسم فيمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على أداء الصحة السلوكية للشخص، وأوضحت دراسة أن الجفاف المزمن يمكن أن يقلل من حجم المخ، وانخفاض حجم المخ مرتبط باضطرابات المزاج.مقدار ما يحتاجه الجسم من الماءاقترحت أكاديمية التغذية أن مقدار ما تشربه النساء حوالي 9 أكواب من الماء يوميًا، والرجال حوالي 12.5 كوبًا في اليوم، وتختلف هذه الكميات اعتمادًا على العمر ومستويات النشاط وكمية المياه التي تتناولها عادةً من خلال الأطعمة.وفي حين أن الماء العادي هو الخيار الأكثر صحة، إلا أن الكثير من الناس يشعرون بالملل عند تناول أكواب محددة من الماء، لذا يمكن تناول المزيد من الأطعمة التي تساعد على الترطيب مثل: الفراولة لأن مضادات الأكسدة الموجودة بها تساهم في ترطيب الجسم وتجعله أكثر صحة، بالإضافة إلى الخيار والطماطم والمشروم والسبانخ.