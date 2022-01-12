متوفر في كل بيت.. حل بسيط لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية بشكل أسرع

يحافظ الإمداد المستمر من الماء على تدفق الدورة الدموية بسلاسة، ويساعد على الهضم وفقدان الوزن ويسهل حركة المفاصل ويساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية في الطعام، وتظهر الأبحاث أيضًا أن الماء مهم للحفاظ على الصحة العقلية وقد يزيد الجفاف من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.
واكتشف الباحثون وفقاً لموقع the healthy، أن الحالة المزاجية تتحسن مع تناول المزيد من الماء، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الماء عادة ما يشعرون بهدوء أقل، بينما يزداد التوتر عندما ينخفض تناولهم للمياه.
وتشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين الجفاف وزيادة خطر الإصابة بالقلق، ووفقاً لدراسة أجريت عام 2018 لأكثر من 3000 شخص بالغ، أظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب من الذين شربوا كمية أقل من الماء.
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