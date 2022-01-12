

الحليب الذهبي وشاي البابونج.. 5 خلطات سحرية لحرق الدهون أثناء النوم الحليب الذهبي وشاي البابونج.. 5 خلطات سحرية لحرق الدهون أثناء النوم

هل تعلم أن قلة النوم هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن؟ بقدر ما نريد أن نحافظ على لياقتنا ، تلعب عاداتنا الغذائية وأسلوب حياتنا دورًا محوريًا في تحديد ظروفنا الصحية.



هذا هو أحد الأسباب التي تجعل خبراء الصحة يقترحون دائمًا تجنب تناول أو شرب أي شيء بعد العشاء، ولكن على مر السنين تغيرت الرواية وأصبح خبراء التغذية في جميع أنحاء العالم يؤكدون على فوائد شرب المشروبات المهدئة والشفائية قبل النوم لضمان النوم. لم يتأثر. هذا لأن الدراسات وجدت أن دورات النوم غير المنتظمة تنسب أيضًا إلى زيادة الوزن ومحيط الخصر باستمرار.



لذلك ، إذا كنت تحاول أيضًا إنقاص وزنك ، فقد يساعدك تضمين هذه الخلطات في التخلص من الدهون العنيدة أثناء راحة جسمك، وفقًا لما ذكُكر في موقع «تايمز أوف إنديا».

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5 خلطات سحرية لحرق الدهون أثناء النومحليب القرفةيساعد كوب الحليب الساخن على النوم ويساعد في تحسين معدل الأيض. الحليب غني بمركب يسمى التربتوفان، وهو في الأساس حمض أميني يساعد في إحداث النوم عن طريق إفراز هرمون السيروتونين الذي يساعد في ضمان نوم أفضل.تساعد إضافة القرفة الغنية بمضادات الأكسدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، والتي عند دمجها مع الحليب تؤدي إلى إدارة الوزن بشكل فعال. علاوة على ذلك ، القرفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تمكن من حرق الدهون وتقليل مستويات الدهون الثلاثية وتحافظ على صحة القلب. اسلقي كوبًا من الحليب مع عود قرفة. قم بتحضير المزيج وشربه دافئًا مع الجاغري أو العسل (اختياري).حليب ذهبيهذا المزيج لا يحتاج إلى مقدمة. حليب الكركم هو مشروب مثالي للحث على النوم وتحسين التمثيل الغذائي وشفاء الأعصاب والالتهابات وتقليل الألم في المفاصل والجسم.هذا المشروب غني بالكركمين والجنجرول والبيبيرين وهو رائع لفقدان الوزن أثناء النوم. تساعد هذه المركبات النشطة بيولوجيًا في الحليب الذهبي في التخلص من السموم الضارة ، وتسريع معدل الأيض وتساعد في إنقاص الوزن والحث على النوم.شاي البابونجيُعرف هذا الشاي الذي يحتوي على الزهور بخصائصه العلاجية، ولكن ستندهش عندما تعرف أن الدراسات وجدت أن شرب هذا الشاي قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.وذلك لأن شرب شاي البابونج الدافئ قبل النوم يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.كما أن للبابونج خواص مهدئة تزيد من مستوى الجلايسين في الجسم ، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح الأعصاب وتحث على النوم.يمكن أن يساعد شاي ما قبل النوم أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي والذي يسرع من هرمونات حرق الدهون.شاي الحلبةيُعتقد أن هذا المشروب القديم هو أفضل مشروب للأشخاص الذين يعانون من خلل في الأنسولين ، وذلك لأن بذور الحلبة مليئة بالألياف الغذائية ويمكن أن يساعد شربها في الشعور بالشبع والطبيعة الدافئة لهذه التوابل تساعد في تنشيط حرق الدهون الهرمونات.لذلك ، ما عليك سوى سحق 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة وغليها وإضافة رشة من القرفة وشربها دافئة.يساعد ذلك في إزالة السموم من الجسم عن طريق طرد السموم. كما أن لها خصائص مضادة للحموضة ، مما يساعد في تقليل ارتجاع الحمض وتحسين الهضم.حليب اللوز والشمريعتبر شرب كوب دافئ من الحليب مع مزيج من اللوز والشمر والمشرى طريقة رائعة لزيادة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم والبصر وحرق الدهون.قد يساعد وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية في اللوز ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية في الشمر في تحسين الرؤية والمساعدة في تجديد الخلايا.كما أنه يساعد في إرخاء الأعصاب ويقلل من التوتر والقلق وعلامات الاكتئاب المبكرة. إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، امزج 4-5 حبات من اللوز، ثم اسحقها وأضف 1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر، وقم بتخميرها في كوب واحد من الحليب واستمتع به.