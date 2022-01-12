

كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين.. الأعنف في 2022 كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين.. الأعنف في 2022

تصدرت العاصفة هبة، التي ضربت عدة دول عربية، وأثرت على مصر التي شهدت طقسا شديد البرودة على إثرها، خلال الأيام القليلة الماضية، مواقع التواصل، ويبحث الملايين اليوم عن العاصفة ياسمين التي ضربت لبنان بعنف وأثرت على الدول المجاورة له.



وتقدم «الوطن» فيما يلي، كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين ومدى شدتها وتأثيرها على مصر، بعد وصفها بأنها الأقسى منذ 32 عامًا، وفقًا لمصلحة الأحوال الجوية اللبنانية وهيئة الأرصاد المصرية.



كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين

وأوضحت مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني، أن العاصفة ياسمين الثلجية، عبارة عن منخفض جوي قطبي يصاحبه سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاعات متدنية تصل إلى 600 متر، والمنخفض مصحوب بكتل هوائية باردة تزيد من إحساس الصقيع، وتضرب لبنان والعراق والأردن ومناطق بلاد الشام وبعض الدول العربية، وحذرت من السير في الطرق الجبلية أو على المنحدرات أو أسفل اللافتات الإعلانية في الطرقات نتيجة لسرعة الرياح الشديدة.

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وأكدت الأحوال الجوية، أن العاصفة ياسمين تتميز بالكتل الهوائية الباردة والرطوبة المرتفعة التي تؤدي إلى تراكم كثيف للثلوج على المرتفعات المتوسطة، ويمتد تأثيرها إلى الحوض الشرقي للمتوسط وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتنخفض بشكل تدريجي بين ساعات الظهر وبعد الظهر إلى ما بين 700 و900 متر.وحذرت المواطنين في لبنان بشكل عاجل من خطورة السير في العاصفة الثلجية نتيجة لتكون الجليد وزيادة خطورة الانزلاقات والحذر خلال القيادة، ويكون الطقس غائمًا مع درجات حرارة منخفضة، ويزيد الشعور بالبرد خلال الصباح الباكر والوقت المتأخر من الليل، بالإضافة إلى تكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتبلغ ذروتها بين منتصف ليل الأربعاء المقبل وصباح يوم الخميس.هل تصل العاصفة ياسمين إلى مصر؟وعن احتمالية وصول العاصفة الثلجية إلى مصر، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن مصر لن تتأثر بها، ونشهد فترة تحسن في الطقس خلال الأيام المقبلة.