كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين.. الأعنف في 2022

تصدرت العاصفة هبة، التي ضربت عدة دول عربية، وأثرت على مصر التي شهدت طقسا شديد البرودة على إثرها، خلال الأيام القليلة الماضية، مواقع التواصل، ويبحث الملايين اليوم عن العاصفة ياسمين التي ضربت لبنان بعنف وأثرت على الدول المجاورة له.
وتقدم «الوطن» فيما يلي، كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين ومدى شدتها وتأثيرها على مصر، بعد وصفها بأنها الأقسى منذ 32 عامًا، وفقًا لمصلحة الأحوال الجوية اللبنانية وهيئة الأرصاد المصرية.
كل ما تريد معرفته عن العاصفة ياسمين
وأوضحت مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني، أن العاصفة ياسمين الثلجية، عبارة عن منخفض جوي قطبي يصاحبه سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاعات متدنية تصل إلى 600 متر، والمنخفض مصحوب بكتل هوائية باردة تزيد من إحساس الصقيع، وتضرب لبنان والعراق والأردن ومناطق بلاد الشام وبعض الدول العربية، وحذرت من السير في الطرق الجبلية أو على المنحدرات أو أسفل اللافتات الإعلانية في الطرقات نتيجة لسرعة الرياح الشديدة.
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