

تفاصيل مسابقة «ناسا» للفوز بمكافأة قيمتها مليون دولار.. اعرف الشروط تفاصيل مسابقة «ناسا» للفوز بمكافأة قيمتها مليون دولار.. اعرف الشروط

تبحث إدارة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا»، عن من يساعدها في حل مشكلة توفير الطعام لرواد الفضاء، الذين يسافرون في رحلة طويلة إلى كوكب المريخ، وفي المقابل سيحصل من يقدم الحل على مكافأة قدرها مليون دولار.



وأعلنت ناسا عبر موقعها الرسمي، تفاصيل المكافأة السخية: «تركز ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية (CSA)، على كيفية تزويد أفراد الطاقم بنظام غذائي قابل للتطبيق لجميع المهام الكوكبية طويلة الأمد، إذ أن تمديد مدة المهمات القمرية في الفضاء يتطلب ضرورة عدم العودة إلى الأرض من أجل الإمداد الغذائي».



مكافأة مليون دولار من وكالة ناسا

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية، أن أي شخص سيتمكن من التوصل إلى حل قابل للتطبيق لإطعام رواد الفضاء في رحلة طويلة إلى المريخ بطريقة مبتكرة، مع إنتاج أقل قدر من النفايات سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار، إذ أن توفير الطعام لرواد الفضاء يعد مشكلة كبيرة لا تزال تحير العلماء.

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ومن المنتظر، أن يقدم المشاركون أفكارهم التي لن تكون فقط مستساغة ومستدامة وتتطلب الحد الأدنى من الموارد، ولكنها ستنتج أيضًا أقل قدر ممكن من النفايات، عبر الموقع الرسمي لـ«ناسا»، وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة منح 18 فريقًا نحو 450 ألف دولار في أكتوبر، وتضمنت تصميمات مقترحة تتراوح من زراعة النباتات والفطريات إلى التقنيات التي يمكن أن تنتج أطعمة جاهزة للأكل مثل الخبز والمساحيق المجففة التي يمكن معالجتها في منتجات غذائية، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات للأغذية المهندسة، مثل خلايا اللحوم المستنبتة ليتم زراعتها أو إنتاجها بواسطة الطاقم على متن السفينة، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.شروط الاشتراك بالمسابقةويُطلب من الفرق المشاركة في المسابقة بالمرحلة الثانية، تصميم وبناء وعرض نماذج إنتاج الغذاء التي يمكن استخدامها في مهمة مدتها ثلاث سنوات، والحلول المقدمة كجزء من المسابقة يمكن أيضًا استخدامها في البيئات القاسية مثل منطقة القطب الشمالي لدعم أنظمة الغذاء، بحسب جيم رويتر، المدير المساعد لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة ناسا.وكأحد الحلول المقترحة، قامت شركة «BeeHex» بطباعة بيتزا ثلاثية الأبعاد في الفضاء، بينما تحاول شركة «Air Company» صنع بروتين فضائي عن طريق تغذية البروتينات والميكروبات للكحوليات التي تم إنشاؤها حديثًا.