عودة إلى المنزل.. برشلونة يضم أداما تراوري



أداما تراوري أداما تراوري

أعلن نادي برشلونة عن التعاقد مع أداما تراوري قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.





وانتقل تراوري إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.



وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن الصفقة ستكلف برشلونة 30 مليون يورو حال أراد شراء اللاعب بشكل نهائي.

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وأوضح الصحفي الإيطالي إن العقد لا يحتوي على إجبارية الشراء، وبالتالي يحق لـ برشلونة عدم تفعيل بند الشراء بعد نهاية الـ6 أشهر.وبات تراوري ثالث صفقات برشلونة الشتوية بعد داني ألفيش الذي حضر في صفقة انتقال حر، وفيرّان توريس القادم من مانشستر سيتي.ويعود تراوري لصفوف برشلونة بعد أن بدأ في أكاديمية لاماسيا عام 2004 عندما كان يبلغ من العُمر 8 سنوات.وتدرج تراروي في الفئات العُمرية الصغرى لـ برشلونة حتى غادره نهائيًا عام 2015.وخاض تراوري 4 مباريات مع الفريق الأول لـ برشلونة، منها 2 في كأس الملك، وواحدة في الدوري، وواحدة في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2013 و2015.وسجل تراوري هدفًا وحيدًا بقميص الفريق الأول لـ برشلونة في شباك ويسكا بكأس ملك إسبانيا في ديسمبر 2014.وانتقل تراوري إلى أستون فيلا في 2015، قبل أن يتحوّل لـ ميدلسبره في 2016.وخاض تراوري أفضل فترات مسيرته في صفوف ولفرهامبتون الذي انضم إليه في 2018 مقابل 20 مليون يورو.وسجل تراوري 11 هدفًا وصنع 18 في 154 مباراة بقميص ولفرهامبتون، ونجح في الانضمام لصفوف منتخب إسبانيا لأول مرة من بوابته.ويمتلك تراوري 8 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وشارك في يورو 2020 الذي وصلت فيه لاروخا إلى محطة نصف النهائي.وينحدر تراوري من أصول مالية، لكنه وُلد في مدينة لوسبيتاليت الواقعة بالقُرب من برشلونة.ويبلغ تراوري 26 عامًا، ويأتي لتعويض غياب أنسو فاتي الذي تجددت إصابته في الركبة ومن المُنتظَر أن يبتعد لعدة أسابيع.ويجيد تراوري اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ويتميز بسرعة هائلة وقوة بدنية لا تُضاهَى.