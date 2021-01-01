منتخب تونس يودع أمم أفريقيا بالخسارة أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي.. فيديو



منتخب تونس يودع أمم أفريقيا منتخب تونس يودع أمم أفريقيا

ودع منتخب تونس بطولة كأس أمم أفريقيا عقب الخسارة التي مني بها أمام نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى دولة الكاميرون.



وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 46 وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب دانجو أوتارا، عبر هجمة مرتدة ليراوغ فيها الدفاع التونسي ويسجل الهدف الأول.



وشارك سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، مع منتخب تونس منذ البداية حتى نهاية المباراة، بينما حل على معلول، ظهير النادي الاهلي، من بداية الشوط الثاني، ليسجل الظهور الاول مع منتخب نسور قرطاج منذ التعافي من فيروس كورونا.

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وفي الدقيقة 68 حصل وهبي الخزري على كرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها على معلول صاروخية بيسراه قبل أن ينقذها الحارس كوفي.وفي الدقيقة 82 تسبب على معلول في حصول دانجو أوتارا مسجل الهدف الوحيد على بطاقة حمراء، ليتم طرده من المباراة قبل انهائيا بـ8 دقائق.وأتيحت فرصة خطيرة لوهبي الخزري أمام المرمى في منتصف الشوط الثاني ليهدرها بطريقة غريبة، لتنتهي المباراة بخسارة نسور قرطاج 1-0.وبهذه النتيجة يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع نظيره الفائز من مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية التي تجمع المنتخبين غدا الأحد في تمام التاسعة مساء.وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: حراسة المرمى: بشير بن سعيد/ خط الدفاع: محمد دراجر - بلال العيفة - ديلان برون – أسامة الحدادي/ خط الوسط: أنيس بن سليمان - إلياس السخيري – عيسى العيدوني/ خط الهجوم: وهبي الخزري – سيف الدين الجزيري – يوسف المساكني.وجاء تشكيل بوركينا فاسو على النحو التالي: حراسة المرمى: كوفي/ خط الدفاع: ياجو، تابسوبا، أوتارا، عيسى كابوري/خط الوسط: توريه، جيرة، سانجاري/ خط الهجوم: دا أواتارا ، دي جي أوتارا ؛ بيالا.وكان المنتخب التونسي قد حجز مقعده فى ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد تحقيق الفوز على حساب منتخب نيجيريا بهدف دون رد فى الدور الـ16 من عمر البطولة.بينما حجز منتخب بوركينا فاسو مقعده في ربع نهائي الـ"كان" بعد الفوز على منتخب الجابون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.https://streamable.com/hxtygk