هل تشعر بضيق التنفس؟.. إليك 5 أسباب يجب معرفتها



ضيق التنفس ضيق التنفس

غالبًا ما يكون الشعور بضيق التنفس بعد فترات طويلة من التمرين أو الجري أمرًا طبيعيًا ، ولكن الشعور بضيق التنفس دون حتى بذل أى مجهود قد يكون علامة على وجود مشكلات صحية ، يمكن أن يحدث ضيق التنفس بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، تتراوح من فقر الدم إلى حالات مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، قد يؤدي وجودك في بيئة تثير تفاعلات الحساسية إلى الشعور بضيق في التنفس، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".



بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس



1. أمراض الرئة



تعتبر أمراض الرئة من أكثر أسباب ضيق التنفس شيوعًا، وفقًا لتقرير صادر عن Mayo Clinic ، هناك مجموعة كبيرة من مشكلات الرئة مثل الوذمة الرئوية والسل والتي يمكن أن تسبب لك الشعور بضيق التنفس، في حين أن بعض الحالات تملأ الممرات الهوائية بالبلغم ، والبعض الآخر قد يجعل الممرات الهوائية تضيق في كلتا الحالتين ، يصعب على الهواء المرور عبر الرئتين، ويجب استشارة خبير طبي من أجل التشخيص.





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2. أمراض القلبيمكن أن تجعلك أمراض القلب تشعر بضيق في التنفس، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، يمكن أن يكون "ضيق التنفس الحاد أثناء النشاط أو الراحة بسبب عدم حصولك على كمية كافية من الأكسجين" علامة على مرض قلبي خطير مثل النوبة القلبية.3. القلقعلى مدى السنوات العديدة الماضية ، ازدادت المحادثات حول حالات الصحة العقلية مثل القلق في ظل وباء كورونا، في بعض الأحيان تكون الأعراض مثل ضيق التنفس وضيق الصدر أو التعب بسهولة شديدة مشابهة لمشاعر القلق. وفقًا لمؤسسة الرئة البريطانية ، يمكن أن يؤثر القلق على أجسادنا وأفكارنا ومشاعرنا بطرق مختلفة، ويمكن أن يسبب أعراضًا جسدية مثل "التنفس الأسرع ".4. الوزن غير الصحيإذا كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة الوزن ، فيمكن أن تحتاج إلى مزيد من الجهد للتنفس والزفير.5. الحساسيةيمكن أن تؤثر الحساسية تجاه مادة ما في البيئة التي تعيش فيها على مجرى الهواء ، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس، قد تشعر أيضًا بالسعال والصفير وضيق الصدر.