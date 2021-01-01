هل تشعر بضيق التنفس؟.. إليك 5 أسباب يجب معرفتها

غالبًا ما يكون الشعور بضيق التنفس بعد فترات طويلة من التمرين أو الجري أمرًا طبيعيًا ، ولكن الشعور بضيق التنفس دون حتى بذل أى مجهود قد يكون علامة على وجود مشكلات صحية ، يمكن أن يحدث ضيق التنفس بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، تتراوح من فقر الدم إلى حالات مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، قد يؤدي وجودك في بيئة تثير تفاعلات الحساسية إلى الشعور بضيق في التنفس، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".
بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس
1. أمراض الرئة
تعتبر أمراض الرئة من أكثر أسباب ضيق التنفس شيوعًا، وفقًا لتقرير صادر عن Mayo Clinic ، هناك مجموعة كبيرة من مشكلات الرئة مثل الوذمة الرئوية والسل والتي يمكن أن تسبب لك الشعور بضيق التنفس، في حين أن بعض الحالات تملأ الممرات الهوائية بالبلغم ، والبعض الآخر قد يجعل الممرات الهوائية تضيق في كلتا الحالتين ، يصعب على الهواء المرور عبر الرئتين، ويجب استشارة خبير طبي من أجل التشخيص.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!