أضرار الإفراط في استخدام الخل الأبيض

يعد الخل الأبيض من أفضل أنواع الخل التي يمكن استخدامها في علاج المشكلات الصحية المختلفة وقتل الفيروسات والميكروبات الضارة.
وبالرغم من فوائده الكثيرة فإن الإفراط في استخدامه يعرض الإنسان للمعاناة من أضرار كثيرة.
نعرض لكم أبرز أضرار الخل الأبيض التى تحدث للإنسان عند الإفراط فى استخدامه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ”
ويؤدي استهلاك الكثير من الخل الأبيض إلى تفاقم أعراض الحالات الالتهابية في الجهاز الهضمي العلوي (GI) مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم.
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