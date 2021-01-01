أضرار الإفراط في استخدام الخل الأبيض

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الخل الأبيض

يعد الخل الأبيض من أفضل أنواع الخل التي يمكن استخدامها في علاج المشكلات الصحية المختلفة وقتل الفيروسات والميكروبات الضارة.

وبالرغم من فوائده الكثيرة فإن الإفراط في استخدامه يعرض الإنسان للمعاناة من أضرار كثيرة.

نعرض لكم أبرز أضرار الخل الأبيض التى تحدث للإنسان عند الإفراط فى استخدامه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ”
ويؤدي استهلاك الكثير من الخل الأبيض إلى تفاقم أعراض الحالات الالتهابية في الجهاز الهضمي العلوي (GI) مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم.

الاستهلاك المفرط للأطعمة الحمضية مثل الخل الأبيض يمكن أن يساهم في تدهور مينا الأسنان وتشير بعض الأبحاث إلى أن الخل الأبيض قد يكون أكثر ضررًا لأسنانك من أنواع الخل الأخرى، بالإضافة إلى ذلك تشير بعض الأبحاث إلى احتمالية حدوث آثار ضارة عند تناول الخل الأبيض مع بعض أدوية السكر والقلب، وقد يشمل ذلك انخفاض نسبة السكر في الدم أو انخفاض مستويات البوتاسيوم .

استشر طبيبك دائمًا قبل إجراء أي تغييرات جذرية على نظامك الغذائي أو نظام المكملات وتناول كافة الأطعمة بشكل معتدل دون إفراط

المصدر: healthline

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