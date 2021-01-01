للسيدات والرجال.. تعرف على اتيكيت ارتداء الساعة



اتيكيت ارتداء الساعة اتيكيت ارتداء الساعة

ارتداء الساعة من الأمور التي تساعد على إكتمال إطلالتك سواء للرجال أو السيدات، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك أتيكيت وقواعد عند ارتداء الساعة ، و ذلك حتى لا تظهر بشكل غير لائق.



وكشفت خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عن أبرز النصائح التي تساعدك في ارتداء الساعة بشكل صحيح .



إتيكيت إرتداء الساعة

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للمرأة:-يمكن للمرأة التحلّي بمجموعة من إكسسورات المعصم البسيطة مع الساعة لكن يجب البعد عن المبالغة في ذلك، بخاصّة في مكان العمل، وذلك حتى لا تلفت المرأة العاملة النظر إليها.-يفضّل التنسيق بين لون الملابس وطرازها وساعة اليد فلا يجب لبس ساعة كلاسيكية مع الملابس «الكاجول» أو العكس.-ينصح بالتخلّي عن لبس الساعة مع ملابس السهرة؛ لكن إذا رغبت المرأة بذلك عليها أن تختار ساعة رقيقة على أن تنسجم مع لون ملابسها وطرازها.- لا ينصح بارتداء الساعة الذهبية ذات الحجم الكبير، وذلك لأن الساعة تكون في هذه الحالة سببًا للفت الانتباه.للرجل:- يفضّل أن تكون الساعة مُحكمة بقدر الإمكان على معصم اليد، علمًا أن ساعة اليد تعدّ من الإكسسوارات الرئيسية للرجل.- يجب التنسيق بين الملابس، وطرازها، وموديل الساعة.-لا يفضّل أن تكون الساعة مغطاة تحت كمّي القميص بل من المهم أن تكون ظاهرة.المكان المناسب لارتداء الساعةحدد المعصم الذي تود ارتداء ساعتك به، لا يوجد جانب "صحيح".. اختر فقط المعصم الأكثر راحة لك والذي لن تُمثل فيه الساعة عائقًا في طريق حركتك، عادةً يتم ارتداء الساعة في اليد غير السائدة لأنه قد يصبح من غير المريح الكتابة باليد والساعة مرتكزة بثقلها على معصمك.