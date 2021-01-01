7 أشياء تدمر المناعة وتجعل الإصابة بكورونا أسهل



الإصابة بكورونا الإصابة بكورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد حالات الإصابات يجب على الجميع الحفاظ على المناعة والابتعاد عن كافة الأشياء التى تقلل من كفائتها لأنها هى مسئول الدفاع الأول عن الجسم ضد كافة الأمراض وفي مقدمتها الفيروسات.



وللأسف هناك الكثير من العادات الخاطئة التى نتبعها فى حياتنا تتسبب فى تدمير المناعة دون أن ندرك ذلك.



نعرض لكم فى هذا التقرير أهم الأشياء التى تدمر المناعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ news24” .

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الإكثار من التمرينالتمارين الشاقة يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك وجهاز المناعة مثلا عندما تتدرب سباق الماراثون فإن جسمك يتحمل الضغط حيث يتعين عليه التعافي باستمرار من ساعات طويلة على الطريق وفي صالة الألعاب الرياضية كما أظهرت دراسة أن المفرطين فى رياضة الجري كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والثانوية من فيروس الأنفلونزا.وعند الذهاب الى صالة الالعاب الرياضية امسح الجهاز دائمًا قبل استخدامه لمنع انتقال العدوى وبغض النظر عن مدى استمتاعك بالتمارين الرياضية ، فاستمع إلى جسدك وامنح نفسك وقتًا للتعافي بين الجلسات الصعبة.الوحدة والعزلةقد يكون هذا هو الوقت من العام الذي يكون فيه العمل متطلبًا بشكل خاص وأنت تندفع بين المكتب ومنزلك وبالكاد تخرج أو تخصص وقتًا للأصدقاء.وعلى الرغم من أنك قد تتجنب بعض الجراثيم ، فإن الشعور بالوحدة والافتقار إلى الحياة الاجتماعية يمكن في الواقع أن يدمر جهاز المناعة حيث يؤدي الشعور بالوحدة إلى زيادة هرمون الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر في الجسم ، والذي يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة لديك.الأشعة فوق البنفسجيةفي حين أن بعض ضوء الشمس والهواء النقي يمكن أن يفعلوا العجائب للجسم ، فإن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يدمر جهاز المناعة وهناك أشعة فوق بنفسجية مختلفة من صنع الإنسان تنبعث من شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وهناك دليل على أن التعرض لمستويات الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يغير نشاط وتوزيع بعض خلايا الجهاز المناعي.كن ذكيًا بشأن الشمس: احمِ نفسك من خلال ارتداء واقي من الشمس عالي الجودة وعالي عامل الحماية من الشمس وقبعة ونظارة شمسية بالخارج.قلل من تعرضك للأشعة فوق البنفسجية في الداخل عن طريق تغيير إعدادات الشاشة للتخلص من التعرض للضوء الأزرق ، وأخذ فترات راحة منتظمة للشاشة ومن المهم بشكل خاص تجنب الضوء الأزرق قبل الذهاب إلى الفراش.نظرة متشائمة للحياةتشير الأبحاث إلى أن العمل الجاد ، وتناول الطعام الصحي ، وممارسة الرياضة ، وضرب الكيس مبكرًا يمكن أن يكون للأسف القليل من القيمة عندما تأخذ الحياة على محمل الجد.لمواجهة العديد من الضغوطات في حياتنا اليومية ، من المهم أن تجد البهجة في الأشياء البسيطة ، لأن النظرة الصحية ستساعد في الحفاظ على نظام المناعة لديك في حالة جيدة.دخان غير مباشرإذا كنت لا تدخن أو تمكنت مؤخرًا من الإقلاع عن التدخين ، فهذا جيد ولكن لسوء الحظ ، فإن الاختلاط بالأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يدخنون من حولك يمكن أن يضر بجهاز المناعة لديك. أظهرت الأبحاث أن التعرض للتدخين غير المباشر (SHS) يقتل ما يقدر بنحو 600000 شخص كل عام ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).جرعات منتظمة من المضادات الحيويةالجري إلى الطبيب والإصرار على المضادات الحيوية لأقل عدوى يمكن أن يضر بجهاز المناعة الأكثر صحة.وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد ويس للهندسة المستوحاة بيولوجيًا ومعهد برود أن المضادات الحيوية يمكن أن تعمل ضد الجسم وتضعف الطريقة التي يحرس بها الجهاز المناعي الجراثيم.لمس الأشياء البسيطةقد تحافظ على نظافة هاتفك ومكتبك في العمل، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تلمسها يوميًا والتي قد تكون مليئة بالجراثيم.عربة التسوق والدرج وحتى قلم شخص آخر وذلك ما يمكن أن تفعله؟ قم بتخزين معقم اليدين المضاد للبكتيريا والمناديل المبللة ، واحتفظ بقلمك في حقيبتك .