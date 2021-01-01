للعرائس.. تعرفي على موضة تاج الزفاف لشتاء 2022



موضة تاج الزفاف موضة تاج الزفاف

في ليلة العمر ترغب كل عروسة في الظهور بإطلالة مميزة يتحاكى بها الجميع، بداية من اختيار الفستان والمكياج وحتى تسريحة الشعر، وأهم ما يميز إطلالة العروسة هو التاج، لذا سنتعرف على موضة تيجان العروسة لشتاء 2022 من مصفف الشعر ربيع مراد.



يقول مصفف الشعر ربيع مراد، إن كنتِ تميلين إلى البساطة في يوم زفافكِ، فاختاري مثلاً تسريحات شعر مفتوح ذات تموّجات ناعمة أو ملساء، وأضيفي تاج عروس ناعم يتميّز بشكله الرفيع ومرصع بحبات من الماس وهو يعتبر من أهم موضة خريف وشتاء هذا العام.



وأضاف مصفف الشعر، أنه في حالة إذا أرادت العروسة بالظهور بإطلالة بسيطة ولكن فخمة في نفس الوقت فيجب عليها أن تختار تسريحة شعر ريترو مع تاج عروس ناعم على شكل أوراق الأغصان.

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من ناحية أخرى، تفضل بعض العرائس شكل التاج المكلي الذي يمكن تنسيقه مع أيّة تسريحة شعر تريديها كونه بسيط، ولكن ينصح بعمل تسريحة الرفعة أو نصف الرفعة مع ترك بعض الخصلات المنسدلة من الأمام فهذا اللوك يعطي مظهر كالأميرات.وأوضح ربيع مراد أمّا إن كنتِ تريدين أن تكوني عروسه مميّزة وغير تقليدية يوم زفافكِ، وفي الوقت نفسه تودّين المحافظة على البساطة، فاختاري تاج عروس ناعم يتميّز بالكوارتز الشفاف، كذلك ضعي تاج عروس ناعم يتّسم بالفيونكة في الوسط المزيّنة بحبات الكريستال.وأضاف كما يمكنكِ اختيار تصميم التيجان البسيطة والتي تناسب العروس التي تبحث عن الذوق الهادىء البسيط، لاطلالة ناعمة، كالتيجان مع الفروع الصغيرة، واختاريها بألوان مميزة كالتاج الفضي.ومازال التاج المرصع بالأحجار الشفافة مسيطرًا على عالم الموضة، اختاريه بتنسيق مميز كالتاج بتصميم الورود صغيرة الحجم، لاطلالة غير مبالغ فيها بخاصة وإن كان فستانكِ مطرزًا بالكامل.