فوائد الفلفل الأخضر البارد لخسارة الوزن

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فوائد الفلفل الأخضر البارد

الفلفل الأخضر البارد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومحملة بالتغذية الجيدة، و تعتبر جميع أنواع الفلفل هي مصادر ممتازة لفيتامينات A و C والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف.

يعد الفلفل الأخضر، أفضل خيارا عند إتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن الزائد، فيمكنك إضافته إلي العديد من الأكلات أو تناوله كسناكس بسيط بين الوجبات خلال اليوم، حسبما نشر موقع webmd .

الكابسيسين:

يوجد في الفلفل وقد ثبت أن الكابسيسين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية ، على الأقل قليلاً. بمرور الوقت ، قد يمنحك هذا التأثير ميزة إضافية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

تظهر الأبحاث أن الكابسيسين يؤثر على عملية التمثيل الغذائي عن طريق رفع درجة حرارة الجسم ، والتي تستهلك المزيد من الطاقة.

ثنائي هيدروكابسيات (DCT): موجود في سلالة الفلفل الحار أو الحلو ، تسمى أحيانًا فلفل CH-19.

وجد الباحثون أن DCT في شكل كبسولة يعمل بشكل مشابه للكابسيسين ، في دراسة صغيرة ، الأشخاص الذين تناولوه أثناء اتباع نظام غذائي عالي البروتين ومنخفض السعرات الحرارية لمدة شهر قد حرقوا حوالي 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم. ومع ذلك ، لم يفقدوا وزنًا أكثر من الأشخاص الذين يتناولون حبوبًا وهمية ، ربما لأن نظامهم الغذائي كان بالفعل منخفضًا جدًا في السعرات الحرارية، هناك حاجة لدراسات أكبر للتحقق من النتائج.
-يحتوي الفلفل الأخضر على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد على الهضم ويساعد في الحفاظ على صحة المعدة، يعتني بالأمعاء وهو مفيد بشكل خاص في حالات الإمساك،استهلاك الفلفل يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل من مستويات الدهون، يساعد في حرق السعرات الحرارية وبالتالي يحافظ على مستوى صحي من الكوليسترول.

المصدر: موقع webmd

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