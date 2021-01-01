دراسة: فيتامين د وأوميجا 3 فعالة في علاج آلام المفاصل

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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فيتامين د ومكملات أوميجا 3 يلعب دور كبير في تقليل خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية لدى الإنسان، وهي مشكلة خطيرة تندرج تحتها الكثير من الأمراض.



وجد الباحثون في دراستهم أن الأشخاص الذين تناولوا فيتامين د مع مكمل أوميجا 3 قد انخفضت لديهم أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية أو إضرابات المناعة الذاتية أما من اكتفى بتناول أحد المكملين أو لم يتناولهما من الأساس واعتمد على الدواء الوهمى فلم تتحسن حالته.



وقال الباحثون بحسب الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journa" أن الأمر بحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة سبب تأثير هذه المكملات الوقائية على أمراض المناعة الذاتية لكن النتائج أكدت قدرتها على تخفيف المخاطر بشكل كبير.

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وكشفت الدراسة التى قام بها باحثون من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن تجربة استمرت خمس سنوات لما يقرب من 26000 شخص فوق سن الخمسين بعد تقسيمهم بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات مختلفة منحت الأولى فيتامين د والثانية فيتامين د وهميا والثالثة أوميجا 3 والرابعة أوميجا 3 وهميا.رصدت الدراسة السجلات الطبيعة وحالات أمراض المناعة وبينت النتائج مؤشرات إيجابية، وأن الأشخاص الذين تناولوا فيتامين د رصد لديهم انخفاض بنسبة 22%، أما الأشخاص الذين تناولوا مكملات أوميجا 3 رصد لديهم انخفاض بنسبة 15%، وهي مؤشرات جيدة، وهذه النتائج لا تنطبق على المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية في وقت مبكر من حياتهم، لأن هؤلاء يحتاجون لفترة طويلة من المتابعة لتحديد مدى فعالية المكملات.