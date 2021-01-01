دراسة: فيتامين د وأوميجا 3 فعالة في علاج آلام المفاصل

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فيتامين د ومكملات أوميجا 3 يلعب دور كبير في تقليل خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية لدى الإنسان، وهي مشكلة خطيرة تندرج تحتها الكثير من الأمراض.
وجد الباحثون في دراستهم أن الأشخاص الذين تناولوا فيتامين د مع مكمل أوميجا 3 قد انخفضت لديهم أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية أو إضرابات المناعة الذاتية أما من اكتفى بتناول أحد المكملين أو لم يتناولهما من الأساس واعتمد على الدواء الوهمى فلم تتحسن حالته.
وقال الباحثون بحسب الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journa" أن الأمر بحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة سبب تأثير هذه المكملات الوقائية على أمراض المناعة الذاتية لكن النتائج أكدت قدرتها على تخفيف المخاطر بشكل كبير.
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