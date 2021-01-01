طريقة تحميم الرضيع في الشتاء ونصائح للوقاية من نزلات البرد



طريقة تحميم الرضيع في الشتاء طريقة تحميم الرضيع في الشتاء

تبحث كثير من الأمهات عن طريقة تحميم الرضيع في الشتاء بسب خطورة الإصابة بنزلات البرد بسبب التعرض للماء أثناء الطقس البارد وانخفاض درجة الحرارة.



يرى العديد من النساء أن تحميم الرضيع في الشتاء ليس أمرا ضروريا ويفضل عدم تحميهم إلا فى الضرورة القسوى لحمايتهم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ولكن ما لا تعلمه كثير من الإمهات أن عدم تحميم الرضيع في الشتاء يعرض الطفل للإصابة بعدد كبير من المخاطر الصحية نتيجة ضعف الجسم والمناعة.





تحميم الرضيع في الشتاء

ولكى تتمكن المرأة من تحميم الرضيع في الشتاء بشكل آمن دون تعرضه لأى مخاطر صحية اتبعي النصائح التالية:



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ضبط درجة حرارة المياه بشكل مناسب قبل خلع ملابس الطفل كى لا يصاب بنزلة برد أو حروق الماء الساخن.احرصى على تجفيف جسم الطفل بمنشفة مناسبة بشكل جيد وسريع حتى لا يتعرض الطفل للهواء كثيرا دون الملابس ويصاب بنزلة البرد.بالنسبة للأطفال حديثي الولادة ، يجب الانتظار حتى سقوط جذع الحبل السري. حتى ذلك الحين ، التزمي بالإسفنجة وبمجرد أن تلتئم منطقة السرة ويبدو الطفل جاهزًا .يكفي الاستحمام مرة واحدة كل ثلاثة أيام في الشتاء، ومع ذلك يجب تنظيف فم طفلك ووجهه ومناطقه الخاصة جيدًا يوميًا.تحققي مما إذا كان الجو باردًا جدًا بالخارج ولا تحممي لطفلك إلا عندما تتأكدين أنه سيكون دافئًا بدرجة كافية لاحقًا ومن الأفضل عدم تحميم الطفل فى الليل والانتظار حتى طلوع الشمس قبل البدء في نظام حمام طفلك لأن الجو خارج الحمام يكن أكثر دفء.بدائل تحميم الطفل الرضيع فى الشتاءإذا كان الطفل لايستطيع الاستحمام بسبب عدم سقوط الحبل السري أو أي سبب أخر فيمكنك الاستعانة بـ بدائل تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء.احضري وعاء من الماء الدافئ ومنشفة قطنية وكرات من الصوف القطني وحفاض جديد وملابس نظيفةضعي الطفل الرضيع على بساط تغيير الحفاضات واخلعي ??جميع ملابسه باستثناء القميص وامسحى منطقة بين الرجلين جيدا ثم اغمسي كرة القطن في الماء الدافئ وغسول الجسم المخصص للرضع ولا تبلليها كثيرًا ثم امسحى المنطقة بالماء الدافئ النقي ونظفي يها هذه المنطقة جيدا ثم جففيها والبسي طفلك الحفاض الجديد.اغمسي كرة أخرى بالماء الدافئ والغسول وامسحي برفق حول ثناية الركبة واليدين وباطن القدمين وأعلاهم وبين الأصابع ثم امسحيها بكرة مبللة ماء دافئ وجففيهم جيدا ثم البسي الطفل البنطالون والشراب.اغسلي يديك جيدا وضعى قطعة القطن فى الماء الدافئ عيني طفلك من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية واستخدمي كرة قطنية لكل عين وهذا حتى لا تنقل أي عدوى من عين إلى الأخرى وامسحي برفق حول كل منخر للتخلص من المخاط ولا تضعي أي شيء داخل أنف طفلك وهذا يمكن أن يضر بطانة الأنف ويسبب النزيف.احضري قطعة أخرى من الصوف القطني وضعيها فى الماء الدافئ وامسحي خلف أذني طفلك وحولهما ولكن ابتعدي عن الداخل حتى لا يصاب بأى ضرر.اغسلي باقي وجه طفلك تحت الذقن والرقبة واليدين بنفس الطريقة وجففيها برفق بالمنشفة.الاكتفاء بغسيل رأس الطفل الرضيع مرّة أو مرتين في الأسبوع، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح.يجب أن يكون غسل القدمين وتغيير جوارب القدم كل يوم قبل النوم، وإزالة الأوساخ العالقة بين الأصابع، نتيجة العرق أو بسبب قماش الجوار و مسح ثنيات اليد والرقبة بالمناديل المبللة أو بالماء الدافئ وقطعة من القطن، وكذلك وضع كريم مرطب لبشرة طفلكِ مخصص للرضع خاصة فى منطقة الأعضاء التناسلية بعد تغيير الحفاض.وقاية الطفل الرضيع من نزلات البردترغب الكثير من النساء في معرفة كيفية وقاية الطفل الرضيع من نزلات البرد أثناء الاستحمام في الشتاء فدائمًا ما يكون الشتاء الأول لحديثي الولادة فترة قلق كبير.يجب على الأم التأكد من أن الطفل لا ينبغي أن يتعرض للبرد حتى لا يمرض خلال فصل الشتاء حيث أن نزلات البرد من أخطر المشكلات الصحية التى تواجه الأطفال وحديثي الولادة وبالتالي فإن وقت الاستحمام للطفل خلال فصل الشتاء يمثل أكبر معضلة للأمهات خاصة الجدد.فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الشائعة والنصائح المفيدة المتعلقة بكيفية وقاية الطفل الرضيع من نزلات البرد أثناء الاستحمام في الشتاءما هو أفضل وقت لتحميم طفلك في الشتاء؟لا يوجد وقت محدد لتحميم الطفل الرضيع خلال أشهر الشتاء، ومع ذلك فإن اتباع بعض الإرشادات الأساسية يساعد في ذلك: أهمها:حممي طفلك في توقيت بعيد عن وقت إطعامه ولا وقت نومه وإذا كان الحمام يقطع نومه أو عندما يكون جائعًا ، فلا بد أن يترك طفلك غريب الأطوار وسريع الانفعال.حممي طفلك في نفس الوقت كل يوم ويحب الأطفال الروتين لأنهم مستعدين لما سيحدث لاحقًا، هذا يجعلهم أقل تهيجًا وتذمرا.حممي طفلك عندما تعلم أنه سيكون دافئًا بدرجة كافية لاحقًا و يفضل الاستحمام في الصباح أو الظهيرة لحديثي الولادة على روتين الاستحمام المسائي، ومع ذلك فإن الحمامات الليلية تبعث على الاسترخاء أيضًا إذا كنت ستجعل الطفل دافئًا وتنام بعد ذلك ولكن الصباح أفضل للوقاية من نزلات البرد خاصة لدى الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة.مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاءتتركز معظم مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء حول ااحتمالية الإصابة بنزلات البرد أوحروق البشرة لذا سنعرض لكم كيفية الوقاية من كل منهما.درجة حرارة الاستحمام الآمنة للرضع والأطفال: تلعب درجة حرارة الماء دور كبير في وقاية الطفل من نزلات البرد عندما تكن دافئة بالقدر الكاف ولكن عندما يزداد دفئ الماء فهذا يشكل خطورة أيضا على بشرة الطفل حيث تتراوح درجة حرارة الاستحمام الآمن للرضع والأطفال بين 37 درجة مئوية و 38 درجة مئوية .أسباب حروق الاستحمام: يمكن أن تحدث الحروق في ثوانٍ إذا كان ماء الاستحمام ساخنًا جدًا، تحدث العديد من حالات الحروق في الحمام عندما يتم وضع الطفل في حمام ساخن بشكل خطيرأو أن الطفل يضع يده أو قدمه تحت الماء الساخن الجاري، أو لم يتم تحريك الماء في الحمام لذلك توجد مناطق ساخنة وباردةأو عندما يدير الأطفال الصنابير بأنفسهم فتزداد سخونتها.أسباب نزلات البرد : عندما لا يتم تجفف الطفل الرضيع بسرعة أو يتبقى القليل من الماء على جسمه، الانتظار طويلا بين الخروج من البانيو وارتداء الملابس، الخروج من الحمام بشكل مفاجئ لمكان فى المنزل أقل دفء أو بارد أو النوافذ به مفتوحة ، تحميم الأطفال الرضع بشكل يومي.هذا بالإضافة إلى خطورة استحمام الأطفال الصغار “ الرضع” قبل سقوط الحبل السري أو لديهم أمراض تمنع من الاستحمام ففي هذه الحالة الامتناع عن تحميم الطفل ليس مرتبط بفصل الشتاء وإنما يرتبط بالظروف الصحية التى يعاني منها الطفل الرضيع.