امتحانات الشهادة الاعدادية 2022.. مساءلة قانونية لمن يخطئ في تقدير الدرجات



امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 امتحانات الشهادة الاعدادية 2022



تلقى مقدرو درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 تعليمات رسمية عاجلة من الادارات والمديريات التعليمية، شددت على ضرورة مراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 ، حتي لا يتعرض أي من طلاب الشهادة الاعدادية 2022 للظلم .



ونوهت التعليمات المرسلة لـ مقدري درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 بأن مجموع طلاب الشهادة الاعدادية 2022 سيحدد على أساسها امكانية الالتحاق بـ الثانوي العام السنة القادمة، مؤكدة أن درجة او درجتان ستحدد مصير ومستقبل طلاب الشهادة الاعدادية 2022 في سنواتهم التعليمية القادمة.



وحذرت الادارات والمديريات التعليمية مقدري درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2022، من أنه في حالة وجود أخطاء في تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية 2022، سيتعرض مقدر الدرجات لـ المسائلة القانونية خاصة مع كثرة شكاوى أولياء الامورمن أخطاء التصحيح.

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وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه لا جديد في طريقة تقييم طلاب الشهادة الاعدادية 2022 ، حيث سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة ، حيث أن مجموع الترم الاول من 140 و مجموع الترم الثاني من 140.وقال المصدر ، في تصريحاته لـ صدى البلد إن جميع المديريات التعليمية تعقد امتحانات تحريرية لطلاب الشهادة الاعدادية 2022 لتقييمهم على الترم الاول ، ولم يتم اللجوء لعقد أي امتحانات من المنزل او بالأبحاث في أي محافظة في مصر ، ولم يتم ايضا اللجوء لنظام لامتحان الورقة المجمعة بل يمتحن طلاب الشهادة الاعدادية 2022 امتحان كل مادة بشكل منفصل وفقا لجداول امتحانات وضعها واعتمدها المحافظون .وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 يعتمدها كل محافظ في محافظته ولا يعتمدها وزير التربية والتعليم ، لافتة إلى أنه يشرف على عقد هذه امتحانات الشهادة الاعدادية مديري المديريات التعليمية الموجودين في محافظات مصر ، حيث تعقد غرف عمليات في كل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 .وانطلقت اليوم امتحانات الاعدادية 2022 في عدد من محافظات الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .وحصل موقع صدى البلد ، على نسخة من ورقة اسئلة امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الاعدادية 2022 اليوم السبت في محافظة القاهرة.وأشاد طلاب الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة القاهرة و أولياء أمورهم بسهولة امتحان اللغة العربية اليوم ، مؤكدين أن أسئلته لم تخرج عن المنهج المقرر الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .وجاء سؤال التعبير الوظيفي “الاجباري” في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة القاهرة يطالب الطالب بكتابة تهنئة لزميله الفائز في مسابقة المشروع الوطني للقراءة .امتحان اللغة العربية - اعدادية القاهرةأما عن سؤال التعبير الابداعي فقد طلب من طلاب الشهادة الاعدادية 2022 ، الكتابة في أحد الموضوعين التاليين : بركة بر الوالدين ، وضرر عادة التدخين.وضوح أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2022وأكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وضوح اسئلة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2022 ، حيث قالت في بيان لها : جاءت الورقة الامتحانية منسقة والخط واضح والأسئلة مباشرة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومتنوعة بين المقالية والموضوعية ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمواجهة ، كما جاءت ورقة إمتحان التربية الدينية ( الإسلامي _ المسيحي) واضحة والاسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة ومناسبة للوقت والمراجعةوأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، انتظام سير جميع أعمال الإمتحانات بالقاهرة ، وإلتزام القائمين عليها ، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم حيث العمل المكثف وسط صقيع الطقس بالمطبعة السريةوشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعداد التوجيه العام بالمديرية لإعداد ورشة عمل آليات وضوابط تصحيح مادة اللغة العربية والتربية الدينية ، واستعداد غرفة العمليات للتدخل السريع في حال حدوث طارئ ، وأوصي الجميع بضبط النفس واحتواء المواقف.وانطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة القاهرة ، في لجان مؤمنة و مراقبة في المدارس الموجودة بجميع انحاء المحافظة ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء هدوء اول ايام امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 في محافظة القاهرة .أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن إجمالي الطلبة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 اليوم السبت الموافق 29/1/2022 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 190481 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة ، وعدد 38حالة بمستشفى 57357 ، من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 2/3/2022.