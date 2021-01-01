عميد آداب القاهرة: انتهاء امتحانات الطلاب المكفوفين 2 فبراير

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أعلن الدكتور شريف شاهين ، عميد كلية الاداب جامعة القاهرة موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المكفوفين.



قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، أن امتحانات الطلاب المكفوفين سوف تنتهى يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير الجارى ، مؤكدا ان الامتحانات الخاصة بهم تسير بشكلها الطبيعى دون شكاوى من الطلاب .



وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة ومعاهدها بتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا التزام طلاب الجامعة بالإجراءات الاحترازية وإظهار بطاقات التطعيم أثناء دخولهم، وذلك بعد حملات التوعية بالجامعة بأهمية الحصول على اللقاح.