"التعليم": لا صحة لانخفاض نسبة النجاح في امتحان كيمياء أولى ثانوي



امتحان كيمياء أولى ثانوي امتحان كيمياء أولى ثانوي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على لسان وزارة التربية والتعليم بشأن أن نسبة النجاح في امتحان الكيمياء لـ الصف الأول الثانوي لم تتعدى الـ 28% فقط.







وقال وزير التربية والتعليم لـ ائتلاف أولياء أمور طلاب مدارس محافظة الفيوم: “كل ما يقال بهذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة”.

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وأضاف وزير التربية والتعليم: “امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية موحدة على مستوى الجمهورية”.وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، يقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع اسئلة الامتحان على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون أسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها مقالي ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الاسئلة أيهما نسب للمدرسة.و تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا يتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.و يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكترونيشكل نتيجة الصفين الاول والثاني الثانويوتشكل لجنة من معلمي المواد لتقدير اوراق الاجابة بكل مدرسة على ان تعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في صورة تقديرات : ( من 85 إلى 100 ممتاز - كم 65 إلى اقل من 85 جيد جدا - من 50 إلى اقل من 65 جيد - اقل من 50 ضعيف )و تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائيةو يتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأنو يتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في الامتحانات.طارق شوقي: محدش هيقدر يغش بالتابلتوكانت قد أثارت فكرة السماح بالدخول بـ التابلت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الورقية جدلا واسعا ، حيث اعتبر أولياء الأمور هذا الاجراء خاطئ لأنه سيسهل عملية الغش وتبادل الإجابات بـ التابلت بين الطلاب داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه الانتقادات لوقف حالة الجدل المثارة بهذا الشأن.وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية موحدة على مستوى الجمهورية.وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على ذلك لن يتمكن الطلاب من استخدام التابلت في الغش الإلكتروني مثلما يروج البعض .وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أهمية التابلت في المرحلة الثانوية ، تكمن في كونه المصدر التعليمي المحوري للطلاب ، حيث توفر وزارة التربية والتعليم للطلاب عبر اجهزة التابلت الكتب الرقمية ، وبنك المعرفة المصري ، وغيرها من التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يمكن للطلاب استخدامها بدلا من الاعتماد على الكتب المدرسية كمصدر وحيد للمعلومة.وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش مسؤولية وقرار فردي ، مشددا على أن الخاسر الوحيد سيكون هو الطالب الغشاش الذي فقد فرصة التعلم والتدرب على الأسئلة الجديدة.