سنة الظهر القبلية .. مستشار المفتي يوضح إمكانية أدائها أربع ركعات متصلة



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سنة الظهر القبلية قال بعض أهل العلم إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، ولكن هناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح ولكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.



وأضاف "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".



وتابع: السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعًا ومتدبرًا في صلاة الفريضة.

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هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلةأرسل شخص سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه "هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهد أوسط وأخير مثل صلاة الظهر؟".رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على خدمة البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، قائلا "نعم، يجوز ولكن يفضل أن تكون مثنى مثنى أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم".هل أداء أربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتب؟قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل العصر سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».حكم من فاتته سنة الظهر القبليةقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من فاتته سُنة الظهر القبلية يجوز له أن يصليها بعد الظهر، ويجوز لك أيضًا أن تصليها بعد العصر.وأضاف "عاشور" خلال إجابته على سؤال أثناء البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هل لو فاتني سنة الظهر القبلية يجوز أن أصليها بعد الظهر ؟ ، أنه يجوز لك أن تصليها بعد الظهر ، فسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- صلى سُنة الظهر البعيدة بعد صلاة العصر فقالت له السيدة عائشة أصلتً بعد العصر قال -صلى الله عليه وسلم- ((هاتين الركعتين قد شغليني الناس عنهما فانا أقضيهما)).