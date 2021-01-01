خالد الجندي: النظرة المحرمة تبدأ بالابتسامة وتصل إلى الزنا والشذوذ



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل ذنب يصل بك إلى ما هو بعده، وعلى سبيل المثال فإن النظرة المحرمة؛ تصل بك إلى الابتسامة، والابتسامة تصل بك إلى الموعد، والموعد يصل بك إلى اللمس، واللمس يصل بك إلى الزنا، وعند الانتهاء من الزنا؛ سيصل بك الأمر إلى الشذوذ، قائلا "ما هم خلصوا صفحة الحريم ودخلوا على صفحة الذكور"، فالأمر يبدأ هكذا ويتنهى هكذا.



وأوضح الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم السبت، والمذاع على فضائية dmc: الشخص الذي يتصور أن النفس ستقنع بنوع من الشهوات؛ فهو خاطئ، لأن النفس لا تقنع بذنب أو شهوة، لأن النفس تنتقل لما بعد الشهوة.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك من يبرر الشذوذ، وتجد من يقول إن هؤلاء الناس مساكين ويجب أن يعالجوا، وهناك شخص مسئول منسوب للعلم والدعوة ويقول : "دول مساكين وعايزين يتعالجوا" لكن للأسف الشديد "دى ناس بتخرف" هناك فارق ما بين المرض والسلوك، وذلك لأن النفس لا تقنع بذنب أو شهوة، لأن النفس تنتقل لما بعد الشهوة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف، في حديثه، أن اختبار الله للمسلم في الدنيا هو وقوع الابتلاءات ولكن ما يتعرض له أهل الكفر والذين يسعون في الأرض فسادًا ما هو إلا جزاء من جنس عملهم، ولهذا لا يجب الشماتة في المسلم لأن ما يتعرض له هو ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وليس بيده.قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لايحق لك أن تسير في الشارع وانت مريض وتعدي الناس لكى تبلي الناس بالمرض فهذه كارثة.وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي : من يتصور أن النفس تقنع بنوع من الشهوات لايفهم شيئا.. النفس تنتقل لما بعد الشهوة الأخرى.قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.سيدنا النبي دلنا على هذه الآياتوتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، دلنا على بعض الآيات والأدعية التى تعظم فيها الأجر والثواب وقد يصل إلى ملايين الحسنات.سيدنا النبي وفضل قراءة الكرسيوأضاف الجندى، أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه من من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرسيّ في دُبُر كل صلاة ، لايمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومَن قرأ آية الكُرسيّ عند النوم لايزالُ عليه من اللهِ حافظٌ حتّى يصبه ولا يقربه شيطان.الى ان سّيدُ الإستغفار أن تقول : اللهمّ أنتَ ربّي لا إلهَ إلَّا أنتَ ، خلَقتني وأنا عبدُك ، وأنا على عهدكَ ووعدِكَ مااستطعت ، أعوذ بك مِن شرّ ماصنعتَ ، أبوءُ لكَ بنِعمَتِك عليّ ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنّه لايغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ، ومَن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب اللهُ له بكل مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنةً، وأيضا قول : سبحان الله ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلّا اللهُ ، واللهُ أكبر ، خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس.