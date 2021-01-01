رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

لقي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات مصرعه بسبب سقوط شجرة بينما تواصل العاصفة مالك ضرب بريطانيا، كما قُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، مع توقعات بأن تجلب العاصفة كوري المزيد من الدمار غدًا.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة في أجزاء من اسكتلندا اليوم السبت، كما ادعى أحد خبراء الأرصاد الجوية أنه رصد سرعات تبلغ 147 ميلاً في الساعة في قمة كيرنجورم في المرتفعات الاسكتلندية.
وأعلنت السلطات في الدنمارك عن تعرض البلاد لعاصفة مالك القوية.
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