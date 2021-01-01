رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو



العاصفة مالك العاصفة مالك

لقي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات مصرعه بسبب سقوط شجرة بينما تواصل العاصفة مالك ضرب بريطانيا، كما قُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، مع توقعات بأن تجلب العاصفة كوري المزيد من الدمار غدًا.



وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة في أجزاء من اسكتلندا اليوم السبت، كما ادعى أحد خبراء الأرصاد الجوية أنه رصد سرعات تبلغ 147 ميلاً في الساعة في قمة كيرنجورم في المرتفعات الاسكتلندية.



وأعلنت السلطات في الدنمارك عن تعرض البلاد لعاصفة مالك القوية.

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ورجحت السلطات في السويد تعرض البلاد للعاصفة مالك، خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون البرتقالي (ثاني أشد تحذير) من رياح قوية على أجزاء كبيرة من الساحل الغربي وسكونا وجنوب غرب سمولاند من بعد ظهر يوم السبت حتى الأحد. كما أصدرت التحذير نفسه في جوتلاند من مساء السبت حتى وقت متأخر من مساء الأحد.