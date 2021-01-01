محلل سياسي: روسيا ترغب في السيطرة على أوكرانيا| فيديو

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روسيا ترغب في السيطرة على أوكرانيا

علق ماك شرقاوي المحلل السياسي، على احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "روسيا ترغب في دعم الانفصاليين حتى يتم تغيير الحكومة في أوكرانيا كي تسيطر على البلاد بشكل كامل".

وقال ماك شرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عندما تحشد أوكرانيا 125 ألف جندي أوكراني يعني أن لديها رغبة في استقرار الأمور على الأراضي الأوكرانية ".

وأضاف ماك شرقاوي: "بدأت روسيا في تصعيد الموقف كي تضع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أمام الأمر الواقع ".



وتابع ماك شرقاوي: "البنتاجون الأمريكي صرح بأنه ينظر في خيارات عسكرية حال غزو بوتين لـ أوكرانيا".

وأكمل ماك شرقاوي: "دوائر صنع القرار في أمريكا سوف تنظر لعملية الغزو بشكل آخر وموقف البنتاجون غير الكثير من التصريحات الروسية".

المصدر: elbalad

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