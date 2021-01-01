محلل سياسي: روسيا ترغب في السيطرة على أوكرانيا| فيديو

علق ماك شرقاوي المحلل السياسي، على احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "روسيا ترغب في دعم الانفصاليين حتى يتم تغيير الحكومة في أوكرانيا كي تسيطر على البلاد بشكل كامل".
وقال ماك شرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عندما تحشد أوكرانيا 125 ألف جندي أوكراني يعني أن لديها رغبة في استقرار الأمور على الأراضي الأوكرانية ".
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