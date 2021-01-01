بسبب العواصف الثلجية.. 114 ألف أمريكي بلا كهرباء



العواصف الثلجية العواصف الثلجية

كشف مسئول أمريكي، اليوم السبت، عن إنقطاع التيار الكهربائي عن 114 ألف نسمة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة.



ويتعرض أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة، لعاصفة ثلجية شديدة، تهدد بتساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية، قد تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، ما يتسبب في صعوبة في التحرك والسفر.



وأعلنت عدد من الولايات الأمريكية، حظر سفر المركبات على الطرق، داعية الناس للبقاء في منازلهم.

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فيما أعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ، محذرين من احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق اليوم السبت.وذكرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان "ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع وتجنبوا السفر غير الضروري".بينما أشارت مواقع حركة الطيران، إلى أن نحو 3400 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة.كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنجلند، حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سم في المدينة، مؤكدا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.