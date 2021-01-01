العراق يكشف هوية منفذ هجوم مطار بغداد



هجوم مطار بغداد هجوم مطار بغداد

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، اليوم السبت، بإلقاء القبض على منفذ الهجوم الأخير الذي استهدف مطار بغداد.



وقالت قناة "العهد" العراقية إن "دورية مشتركة تلقي القبض على أكرم القيسي منفذ هجوم مطار بغداد في طريق الدوز بديالى".



وأضافت نقلا عن مصادرها أنه تم "نقل المدعو أكرم القيسي منفذ هجوم مطار بغداد إلى مقر استخبارات الداخلية في العراق".

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وأشارت التقارير إلى أن "عملية القبض على منفذ هجوم مطار بغداد تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".كانت سلطة الطيران المدني في العراق أصدرت، أمس الجمعة، بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي، مما أدى لتضرر طائرة مدنية، تابعة للخطوط الجوية العراقية.وذكر البيان أن "ما حدث فجر اليوم من استهداف ل‍مطار بغداد الدولي، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات أخرى، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة في احد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار".وأضاف أن "هذا ما يمثل خرقا كبيرا للسيادة وتعريضا لأمن المواطنين للخطر ومزيدا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".وتابع البيان العراقي "إننا بصفتنا سلطة مختصة بتطبيق إجراءات السلامة في المطارات العراقية كافة، نستنكر بقوة مثل هذه الأفعال الإجرامية وندعو الجهات الحكومية المسؤولة لمساعدتنا في إيجاد الحلول الكفيلة بحماية المطارات باعتبارها واجهة للبلد، ومنع أية افعال من هذا النوع التي تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر".