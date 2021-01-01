رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف



التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إطلاق التيار الكهربائى، لبدء التشغيل التجريبى لمشروع القطار الكهربائى الخفيف "LRT"، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدد من مسئولى الشركات المنفذة، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم لعدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل.







وقبيل بدء التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة؛ لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التى تشهدها مصر حاليًا.

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من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى تنفيذه، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء شبكة النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة، وتوجيهات الرئيس بافتتاح مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتى تشمل: (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان) فى مارس المقبل.واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول بدء تجارب تشغيل القطار، التى تمت فى 12 يناير الجارى، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات للمرحلة الأولى (من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية)؛ استعدادا لافتتاح المشروع خلال الموعد المخطط، وخلال ذلك تجول فى أرجاء محطة عدلى منصور لمتابعة أعمال التشطيبات واللمسات الجمالية لمكونات المحطة والقبة الزجاجية بها.واستقل رئيس الوزراء ووزير النقل أحد القطارات، الذى يتم تشغيله تجريبيًا من محطة الشروق حتى محطة بدر؛ للاطمئنان على سير عملية التشغيل التجريبى للمشروع، كما تم الاطلاع خلال الجولة من مسئولى شركة "أفيك" الصينية،? على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية،? والتحكم ونظم الإشارات،? والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، للافتتاح خلال الموعد المحدد كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه محطات المشروع، بدءًا من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ‏ومنطقة تجارية استثمارية، على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة؛ تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها)، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة – السويس"، ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور – السلام).كما قام رئيس الوزراء ووزير النقل بزيارة ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتى تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، وتم متابعة الاختبارات التى تتم على القطارات التى تم توريدها، حيث وصل 12 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لأزمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية، بإجمالى تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، بمعرفة شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎.وخلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التى تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات.وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أهمية مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل، الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، كما سيتم تنفيذ كبارى مشاة؛ تيسيرا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجاريًا؛ لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع.