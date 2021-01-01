أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للإمارات كان لها علاقة بـ سد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر لم يتغير في ملف سد النهضة ولن يتغير مطلقا، مضيفا "موقفنا ثابت".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر ترغب في التوصل لاتفاق قانوني ملزم لـ مصر والسودان وإثيوبيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "زيارة الرئيس السيسي لـ الإمارات ومباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كان لها علاقة بـ سد النهضة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإمارات لها علاقة قوية مع أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، مضيفا: "زيارة الرئيس السيسي للإمارات واحدة من أنجح الزيارات لـ الرئيس السيسي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "رئيس وزراء إثيوبيا متواجد اليوم في أبو ظبي بعد زيارة الرئيس السيسي للإمارات، والمباحثات بين رئيس وزراء إثيوبيا وولي عهد أبو ظبي لها علاقة بـ سد النهضة".

المصدر: elbalad

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