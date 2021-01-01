أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للإمارات كان لها علاقة بـ سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر لم يتغير في ملف سد النهضة ولن يتغير مطلقا، مضيفا "موقفنا ثابت".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر ترغب في التوصل لاتفاق قانوني ملزم لـ مصر والسودان وإثيوبيا".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "زيارة الرئيس السيسي لـ الإمارات ومباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كان لها علاقة بـ سد النهضة".
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