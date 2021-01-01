مستشار الرئيس للصحة: لم نتأكد من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الصورة لم تتضح حتى الان عن متحور فيروس كورونا الجديد الذي يتم الحديث عنه عالميا ، مضيفا:" لم يتم التحدث بشكل علمي عن احتمالية وجود متحور جديد من فيروس كورونا حتى الآن ".
وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كل الفيروسات قابلة للتحور والتغير مع مرور الوقت وهذا أمر طبيعي".
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