الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الأحد، يكون باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، ليلا يظل شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
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