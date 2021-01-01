آبل أكثر الماركات مبيعًا للهواتف في الصين

استطاعت شركة آبل الأمريكية في إنجاز جديد لها، أن تصبح ماركة الهواتف الأكثر مبيعا في الصين في مجال الهواتف الذكية، متفوقة على جميع شركات الهواتف الصينية باستحواذ تخطي 23 % .
وبحسب شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق فإن شركة آبل قد تمكنت من الوصول إلى مبيعات قياسية في الربع الأخير من العام الماضي 2021 ، وذلك بفضل الإقبال على هواتف آيفون، خاصة بعد إطلاق هواتف iPhone 13 .
وفقا للشركة فإن نمو أعمال شركة آبل في الصين وصل إلى 32 % في الأسواق الصينية، ووصلت إلى استحواذ سوقى في الهواتف الذكية بنسبة 23 % ، بسبب إستراتيجية الشركة التى ساعدت على أداء أفضل للشركة في الصين.
وتأتي شركة Vivo فيفو بالصين بعد شركة آبل في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 19 % ، كما حصلت شركة OPPO أوبو على المركز الثالث بحصة 17 % ، ولكن شهد الشركتان انخفاضًا بنسبة 6 % على أساس سنوي في الصين .
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