

المواصفات الكاملة للهاتف Lenovo Legion Y90 تظهر على TENAA المواصفات الكاملة للهاتف Lenovo Legion Y90 تظهر على TENAA

في ظل، استعداد شركة لينوفو، للإعلان عن الهاتف، Lenovo Legion Y90، المخصص للألعاب، خلال الفترة المقبلة، ظهر اليوم، تقرير رسمي، من وكالة TENAA، تكشف فيه، عن المواصفات الكاملة، للهاتف Legion Y90، والتي تشير، إلى أنه، سيكون ممتازا للغاية، في تشغيل الألعاب، ولن يلاحظ المستخدمون، أي حرارة في الجهاز، حتى بعد فترة طويلة، من اللعب، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، مواصفات هاتف لينوفو Legion Y90.



Lenovo Legion Y90، سيكون الاسم الرسمي، للهاتف في الصين، ويشاع أنه، سيصل عالميا، باسم Legion 3 Pro، ووفقا لـTENAA، فإن هذا الهاتف القادم، سيضم شاشة OLED، بحجم 6.9 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وبدعم HDR10+، كما أنه، سيضم كاميرا أمامية، منبثقة تظهر، عند اللزوم، ومدمجة، في الجانب الأيمن، وتأتي بدقة 44 ميجا بكسل، وسيضم أيضا، كاميراتين في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K, بمعدل 24 إطارا، في الثانية.



المواصفات الكاملة للهاتف Lenovo Legion Y90 تظهر على TENAA

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معالج هذا الهاتف، يصل من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128، أو 256، أو 512 جيجا بايت، وهناك تسريبات، تؤكد وصول إصدار، بسعة تخزينية، تبلغ 1 تيرا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة 8، أو 12، أو 16، أو 18 جيجا رام، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، Lenovo Legion Y90، سيحتوي على بطارية، بسعة 5300 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط.وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، القادم من لينوفو، Lenovo Legion Y90، سيكون أحد أثقل، الهواتف الذكية، التي سيتم إطلاقها، في عام 2022، وذلك بسبب احتوائه، على مراوح مزدوجة، توفر تبريد أفضل، أثناء إجراء المهام الثقيلة.