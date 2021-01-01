في ظل، استعداد شركة لينوفو، للإعلان عن الهاتف، Lenovo Legion Y90، المخصص للألعاب، خلال الفترة المقبلة، ظهر اليوم، تقرير رسمي، من وكالة TENAA، تكشف فيه، عن المواصفات الكاملة، للهاتف Legion Y90، والتي تشير، إلى أنه، سيكون ممتازا للغاية، في تشغيل الألعاب، ولن يلاحظ المستخدمون، أي حرارة في الجهاز، حتى بعد فترة طويلة، من اللعب، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، مواصفات هاتف لينوفو Legion Y90.
Lenovo Legion Y90، سيكون الاسم الرسمي، للهاتف في الصين، ويشاع أنه، سيصل عالميا، باسم Legion 3 Pro، ووفقا لـTENAA، فإن هذا الهاتف القادم، سيضم شاشة OLED، بحجم 6.9 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وبدعم HDR10+، كما أنه، سيضم كاميرا أمامية، منبثقة تظهر، عند اللزوم، ومدمجة، في الجانب الأيمن، وتأتي بدقة 44 ميجا بكسل، وسيضم أيضا، كاميراتين في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K, بمعدل 24 إطارا، في الثانية.
المواصفات الكاملة للهاتف Lenovo Legion Y90 تظهر على TENAA
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