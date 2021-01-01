مواصفات وأسعار هاتف Tecno Pop 5X



Tecno Pop 5X Tecno Pop 5X

على غير المتوقع، أعلنت اليوم، شركة تكنو، عن الهاتف Tecno Pop 5X، الذي يعتبر، رابع الأعضاء، في سلسلة، Pop 5 Series، والذي يأتي، مع مواصفات اقتصادية، أقل من الموجودة، في باقي هواتف السلسلة، حيث يضم، معالجا رباعي النواة، ويعمل بنظام، Android 10 Go، و3 كاميرات خلفية، وبطارية ضخمة، والسعر رخيص للغاية، سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pop 5X.



مواصفات هاتف تكنو بوب 5 إكس

يتوفر هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، وتحتوي على، ثقب بشكل النوتش، في الأعلى، من أجل إحتواء، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، Tecno Pop 5X، يتوفر مع 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، بجانب كاميراتين QVGA، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل، الهاتف Tecno Pop 5X، رباعي النواة، ويأتي من فئة، Unisoc SC9832E، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، وبسرعة 1.4 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-T820 MP1، ونظام التشغيل، هو Android 10 Go edition، بالإضافة إلى، ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع العلم بأن، الذاكرة قابلة للاتساع، من خلال منفذ، microSD.

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هاتف تكنو الجديد، يحتوي على بطارية، بسعة 4000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، ويتم شحنها، من خلال منفذ، microUSB 2.0، كما أنه، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، بالإضافة إلى، مكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Tecno Pop 5Xالهاتف Tecno Pop 5X، متوفر حاليا للشراء، في المكسيك، بسعر يبلغ حوالي، 115 دولارا أمريكيا، وذلك لأقل إصدار، والذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 2 جيجا رام.