روسيا تطرح مناقصة تصنيع صواريخ فائقة الخفة

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قد تجري عام 2026 اختبارات فضائية أولى للصاروخ الروسي فائق الخفة الذي تعمل على تصميمه المؤسسات المشاركة في مناقصة " إيرونيت – إن تي إي" التي طرحتها روسيا.



أعلن ذلك الخميس 27 يناير مدير مشروع "إيرونت" التابع للمبادرة التقنية الخاصة، رومان جيتس.



وتقضي المناقصة بتصميم وتصنيع صاروخ فائق الخفة ووحدة تسريع لإرسال 250 كيلوغراما من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض.

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وقال مدير المشروع في مؤتمر صحفي عقد للصحفيين أن نموذجا من وحدة التسريع سيخضع لاختبارات بحلول عام 2024 وذلك مع شرط وجود أموال كافية. أما أول نموذج اختباري للصاروخ فسينطلق إلى مدار الأرض بحلول عام 2026.وقد اختارت لجنة تحكيم المناقصة التي تضم ممثلين عن "روس كوسموس" وصندوق "سكولكوفو" وعددا من المؤسسات المعنية الأخرى في أبريل عام 2021 ست شركات متخصصة في إنتاج الصواريخ ووحدات التسريع. وفي 12 أبريل المقبل الذي يصادف عيد الفضاء سيتم اختيار شركتيْن فائزتين في المناقصة.يذكر أن المناقصة تشترط ألا يزيد ثمن إنتاج الصاروخ فائق الخفة عن 3 ملايين دولار ليكون قادرا على منافسة مثيلاته الأجنبية التي يتخطى سعر كل منها 5 ملايين دولار.المصدر: تاس