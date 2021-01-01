

كائن غريب فى مجرة ??درب التبانة يرسل دفعات راديو دقيقة تلو الأخرى.. اعرف التفاصيل كائن غريب فى مجرة ??درب التبانة يرسل دفعات راديو دقيقة تلو الأخرى.. اعرف التفاصيل

لا يزال علماء الفلك يكتشفون أجسامًا غريبة تتحدى التوقعات وفقًا لبي بي سي نيوز اكتشف باحثون من عقدة جامعة كيرتن بالمركز الدولى لأبحاث الفلك الراديوى ( ICRAR ) جسمًا غريبًا يدور درب التبانة على بعد حوالى 4000 سنة ضوئية، وفقا لتقرير engadged .



وأرسل العابر المتكرر دفعة عملاقة من الطاقة الراديوية المستقطبة لمدة دقيقة كاملة كل 18 دقيقة ، وكان يظهر ويختفي على مدار بضع ساعات من الملاحظات من أجل السياق ، ويستمر انفجار النجم النابض بضع ثوانٍ أو أقل.



والفضول أصغر من الشمس لكنه أحد ألمع الأجسام الراديوية في السماء أثناء رشقاتها ، وكانت حالات الاختفاء فريدة أيضًا وفقًا لقائدة الفريق الدكتورة ناتاشا هيرلي ووكر، واكتشف الطالب Tyrone O'Doherty ، طالب Curtin الكائن لأول مرة باستخدام مزيج من Murchison Widefield Array الأسترالية وطريقة مراقبة جديدة.

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وقد يكون هناك تفسير موجود، وقال هيرلى ووكر إن البيانات تتطابق مع كائن متوقع (لكن لم يتم اكتشافه بعد) ويعرف باسم النجم المغناطيسي ذي الفترة الطويلة جدًا أى أنه نجم نيوتروني يدور بوتيرة خاملة نسبيًا حتى لو كان الأمر كذلك ، فإن العلماء يريدون معرفة سبب تحويل الجسم للطاقة المغناطيسية إلى موجات راديو بمثل هذا المعدل الفعال، ويمكن أن يكون أيضًا قزمًا أبيض مع مجال مغناطيسى قوى بشكل غير عادى ، أو أى شىء آخر تمامًا.ويبدو أن الجنون قد هدأ ، لكن Hurley-Walker لا يزال يتعقب الكائن فى حالة عرضه للسلوك الغريب مرة أخرى، كما تخطط لفحص أرشيفات مصفوفة مورشيسون لمعرفة ما إذا كانت هناك أشياء مماثلة من قبل مهما كان هذا الكيان ، فإن النتائج مهمة يمكنها تشكيل فهمنا للنجوم والكون ككل.