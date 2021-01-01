كائن غريب فى مجرة ??درب التبانة يرسل دفعات راديو دقيقة تلو الأخرى.. اعرف التفاصيل

لا يزال علماء الفلك يكتشفون أجسامًا غريبة تتحدى التوقعات وفقًا لبي بي سي نيوز اكتشف باحثون من عقدة جامعة كيرتن بالمركز الدولى لأبحاث الفلك الراديوى ( ICRAR ) جسمًا غريبًا يدور درب التبانة على بعد حوالى 4000 سنة ضوئية، وفقا لتقرير engadged .
وأرسل العابر المتكرر دفعة عملاقة من الطاقة الراديوية المستقطبة لمدة دقيقة كاملة كل 18 دقيقة ، وكان يظهر ويختفي على مدار بضع ساعات من الملاحظات من أجل السياق ، ويستمر انفجار النجم النابض بضع ثوانٍ أو أقل.
والفضول أصغر من الشمس لكنه أحد ألمع الأجسام الراديوية في السماء أثناء رشقاتها ، وكانت حالات الاختفاء فريدة أيضًا وفقًا لقائدة الفريق الدكتورة ناتاشا هيرلي ووكر، واكتشف الطالب Tyrone O'Doherty ، طالب Curtin الكائن لأول مرة باستخدام مزيج من Murchison Widefield Array الأسترالية وطريقة مراقبة جديدة.
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