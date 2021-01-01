تفاصيل أول مهمة مأهولة تنخفض 26465 قدمًا تحت مستوى سطح البحر



مستوى سطح البحر مستوى سطح البحر

وصل أول طاقم من البشر إلى قاع خندق أتاكاما في شرق المحيط الهادئ، حيث انخفض بمقدار 26465 قدمًا تحت مستوى سطح البحر، وانضم المستكشف فيكتور فيسكوفو، مؤسس Caladan Oceanic، إلى الدكتور Osvaldo Ulloa، مدير معهد Milenio de Oceanografia في هذه الرحلة الأولى من نوعها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان هذا أول غوص بطاقم على الإطلاق إلى أعمق نقطة في خندق أتاكاما، وهو أيضًا أعمق جزء من جنوب شرق المحيط الهادئ، ويقع قبالة سواحل تشيلي وبيرو.



قال فيسكوفو: "أن تكون قادرًا على الانزلاق على طول قاع البحر لمدة ثلاث ساعات، والتحقيق شخصيًا في النقاط المثيرة للاهتمام مع شخص درس المنطقة لجزء كبير من حياته المهنية، كان أمرًا رائعًا".



كان الهدف من المهمة، بعد الاستكشاف، هو رسم خريطة لقاع البحر في الخندق، لتحديد مكان وضع أجهزة الاستشعار لمشروع جديد في أعماق المحيط.



كما تم إنشاء الوادي، المعروف أيضًا باسم خندق بيرو-تشيلي، عن طريق اندساس (حركة جانبية وهبوطية) لصفيحة نازكا المحيطية تحت الصفيحة القارية لأمريكا الجنوبية، وتمتد هذه الهاوية العملاقة لحوالي 3666 ميلاً وتمتد إلى جانب جزء كبير من الجانب الغربي لقارة أمريكا الجنوبية.



لم يكن هذا أول غوص عميق لفيسكوفو، قائد البحرية الأمريكية السابق، الذي نزل بالفعل إلى إمدن ديب، هورايزون ديب، شول ديب وأعمق نقطة على الأرض تشالنجر ديب.



لقد كان أول شخص يصل إلى قاع جميع الخنادق الأربعة الأكثر عمقًا في المحيطات في العالم، عندما وصل إلى قاع خندق Kermadec في جنوب المحيط الهادئ.



وفعل فيسكوفو ذلك في غواصة لشخصين، تمامًا مثل الغوص في قاع خندق أتاكاما، وقال على تويتر عن غطس أتاكاما: "أكملت أول نزول بشري إلى قاع خندق أتاكاما مع الدكتور أوزفالدو أولوا من تشيلي".

