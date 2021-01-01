

ميزة جديدة لهواتف أيفون تتيح فتح الهاتف حتى مع إرتداء القناع.. هل هاتفك ضمن القائمة؟ ميزة جديدة لهواتف أيفون تتيح فتح الهاتف حتى مع إرتداء القناع.. هل هاتفك ضمن القائمة؟

طرحت أبل الإصدار التجريبي الأول من مطور iOS 15.4، ومن بين العديد من الميزات الأخرى ، توفر النسخة التجريبية القدرة على استخدام FaceID لفتح أيفون أثناء ارتداء قناع.



وتقدم أبل بالفعل ميزة Unlock with Apple Watch التي تتيح لمستخدمي أيفون فتح هواتفهم بمساعدة Apple Watch، وباستخدام Face ID الجديد مع ميزة القناع، سيصبح فتح أجهزة أيفون أسهل دون الحاجة إلى إزالة القناع.



ويحتوي الإصدار التجريبي الأول للمطورين لنظام iOS 15.4 على شاشة إعداد تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون استخدام FaceID أثناء ارتداء قناع، وإذا اختاروا هذه الميزة، فسيُطلب منهم إعادة فحص وجههم لمعرف الوجه، ولن يحتاج المستخدمون إلى ارتداء قناع أثناء الإعداد.



وتجلب النسخة التجريبية أيضًا مفتاح تبديل جديد "استخدام Face ID مع قناع" في تطبيق الإعدادات الذي يمكن تشغيله / إيقاف تشغيله حسب اختيار المستخدم، وهناك أيضًا ميزة جديدة لـ "إضافة نظارات" لجعل Face ID أكثر دقة للمستخدمين الذين يرتدون نظارات.



ويبدو أنه لن يتمكن الجميع من استخدام Face ID مع ميزة القناع، ووفقًا للعديد من التقارير عبر الإنترنت ، تعمل الميزة مع سلسلة أيفون 12 و أيفون 13، وفي الوقت الحالي، لا يتوفر لمستخدمي سلسلة أيفون 11.



وتعد القدرة على فتح أجهزة أيفون أثناء ارتداء القناع واحدة من أكثر الميزات المطلوبة والتي أصبحت أكثر أهمية في سيناريو الجائحة الحالي، ليس فقط مستخدمو أيفون ولكن المنظمات أيضًا كانت تطلب من أبل ذلك.



وقد قدمت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها مساعدة مختلفة في هذا الصدد من وقت لآخر، ومع iOS 13.5 ، قدمت أبل القدرة على اكتشاف ما إذا كان المستخدم يرتدي قناعًا ويسأل بسرعة عن رمز المرور بدلاً من محاولة مصادقة الوجه، وفي العام الماضي، جلب iOS 14.5 القدرة على فتح أيفون باستخدام Apple Watch.