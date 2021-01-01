تعملها إزاى.. كيفية استخدام مؤقت النوم المدمج بأيفون للاستمتاع بمميزاته



أيفون أيفون

يحتوى جهاز أيفون على مؤقت نوم مدمج لمساعدتك على الاسترخاء في الليل، أو في أي وقت تريد تشغيل الوسائط لفترة محدودة، وإنها ليست ميزة جديدة لأبل، فقد تم دمج مؤقت السكون في أيفون منذ iOS 7، لذلك حتى الأجهزة القديمة أو غير المحدثة لديها هذه الإمكانية.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه عند استخدام مؤقت النوم، يمكنك تحديد المدة التي تريد تشغيل المؤقت فيها، وفي نهاية الدورة، سيتوقف هاتفك عن تشغيل الموسيقى أو الفيديو أو أي وسائط يتم تشغيلها، مع إيقاف تشغيل الشاشة وقفل جهاز.



يمكنك بهذه الطريقة أن تثق في أن هاتفك سيغلق ويحافظ على بطاريتك إذا كنت ترغب في النوم للاستمتاع بالترفيه في وقت متأخر من الليل.



كيفية استخدام مؤقت نوم أيفون

1. ابدأ تشغيل تطبيق الساعة.

2. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق المؤقت.

3. قم بتدوير أقراص الساعة والدقائق والثانية لتعيين طول المؤقت الذي تريد استخدامه.

4. اضغط عند انتهاء الموقت.

5. قم بالتمرير إلى أسفل واضغط فوق "إيقاف التشغيل"، ثم اضغط فوق "تعيين".

6. اضغط على ابدأ.



سيبدأ عداد الوقت، ابدأ الآن بمشاهدة الوسائط التي تريدها أو الاستماع إليها، واسمح لنفسك بالانغماس في النوم إذا كان هذا ما تريد القيام به، وعندما ينفد عداد الوقت، سيتوقف الهاتف عن تشغيل الوسائط، ويوقف تشغيل الشاشة، ويغلق نفسه.