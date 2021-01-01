سرق المحتالون على وسائل التواصل الاجتماعى مبلغًا كبيرًا من المال فى عام 2021.. التفاصيل

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يتجه المحتالون بشكل متزايد إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعى ، مع الاحتيال عبر الخدمات الشعبية مثل Instagram و Facebook و TikTok و Twitter الذين حققوا ما لا يقل عن 770 مليون دولار فى عام 2021 ، وفقًا لبيانات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وفقا لتقرير engadged التقنى.



وذكر التقرير ، بما أن قلة من الناس يميلون إلى الإبلاغ عن مثل هذه الاحتيالات بسبب مشاعر الإحراج أو الخجل ، فإن 95000 ضحية فى بحث اللجنة يقدر أنهم يمثلون "جزء صغير" فقط من العدد الإجمالي لمثل هذه الحالات، كما قالت لجنة التجارة الفيدرالية.



وشكلت عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 25 ? من جميع الخسائر المبلغ عنها للاحتيال العام الماضى ، مما يمثل زيادة قدرها 18 ضعفًا في الخسائر المبلغ عنها قبل خمس سنوات، وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن وسائل التواصل الاجتماعى أثبتت أنها أكثر ربحية للمحتالين فى عام 2021 "من أى طريقة أخرى للوصول إلى الناس".

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وأظهرت البيانات أن كل فئة عمرية تأثرت ، لكن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 كانوا أكثر عرضة مرتين من كبار السن للوقوع ضحية لعملية احتيال على وسائل التواصل الاجتماعى على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن أولئك الذين أبلغوا عن خسارة أموال بسبب الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى عام 2021 قالوا إن خدعة المحتال بدأت بإعلان أو منشور أو رسالة.وقالت اللجنة فى تقريرها المنشور مؤخرًا: "بالنسبة للمحتالين، هناك الكثير مما يعجبهم فى وسائل التواصل الاجتماعى". "إنها طريقة منخفضة التكلفة للوصول إلى مليارات الأشخاص من أى مكان فى العالم، ومن السهل صنع شخصية مزيفة، أو يمكن للمحتالين اختراق ملف تعريف موجود للحصول على "أصدقاء" ليخدعوا، وهناك القدرة على صقل نهجهم من خلال دراسة التفاصيل الشخصية التى يشاركها الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي ".وأضافت أن المحتالين يمكنهم "بسهولة استخدام الأدوات المتاحة للمعلنين على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الأشخاص بشكل منهجي بإعلانات مزيفة بناءً على التفاصيل الشخصية مثل العمر أو الاهتمامات أو عمليات الشراء السابقة".وكشفت بيانات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن السلبيات المتعلقة بالاستثمار أثبتت أنها أكثر عمليات الاحتيال المربحة للمجرمين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة تلك المرتبطة بمنتجات العملة المشفرة المزيفة.وقالت اللجنة: "يرسل الناس الأموال ، غالبًا بالعملات المشفرة ، بناء على وعود بعائدات ضخمة، لكن ينتهي بهم الأمر خالى الوفاض".وكانت عمليات الاحتيال الرومانسية هي ثاني أكثر عمليات الاحتيال ربحية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي ، وفقًا للبيانات ، حيث قال أكثر من ثلث المستهدفين إن الخداع بدأ على Facebook أو Instagram.وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: "غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه بطلب صديق يبدو بريئًا من شخص غريب ، يليه حديث لطيف ، ثم طلبًا للمال حتماً".والجدير بالذكر أنه في حين أسفرت عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار والرومانسية عن أكبر الخسائر المالية ، فقد ارتبط أكبر عدد من التقارير بحالات كان الضحية يحاول فيها شراء شيء معلن عنه على وسائل التواصل الاجتماعي ، عادةً على Facebook أو Instagram. في مثل هذه الحالات ، قدّم المشتري طلبًا لشراء شيء لم يتم تسليمه مطلقًا، ودفعت المزيد من عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشريرة الضحايا إلى المتاجر عبر الإنترنت المصممة لتبدو مثل تلك الخاصة بالعلامات التجارية الشهيرة.وتعتبر نتائج لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تذكيرًا مفيدًا بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة بقاء المستخدمين في حالة تأهب عند التعامل مع المحتوى الذي ينشره الآخرون ، خاصةً إذا كان هناك أي نوع من المعاملات المالية.وتقدم اللجنة نصائح مختلفة حول كيفية تجنب المشاكل، مثل تحديد من يمكنه رؤية منشوراتك ومعلوماتك على وسائل التواصل الاجتماعى ، وتجنب الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية ، والاتصال بصديق لتأكيد الموقف إذا بدا أنه أرسل لك رسالة تتعلق بـ شكل من أشكال الدفع.تحتوي Digital Trends أيضًا على مقال إعلامي حول كيفية تجنب المشاكل عبر الإنترنت. تحقق من ذلك وابقى آمنا .إذا كنت فى الولايات المتحدة وتعتقد أنك ضحية عملية احتيال أو احتيال ، فيمكنك الإبلاغ عن ذلك عبر موقع FTC على الويب .