جوجل تعلن أداة خصوصية جديدة لمطورى Python

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ابتكرت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا منتجًا جديدًا تم تطويره باستخدام OpenMined والذي يسمح لأي مطور Python بمعالجة البيانات بخصوصية تفاضلية، وقالت جوجل إن البنية التحتية للخصوصية المتاحة مجانًا ستساعد الملايين في "مجتمع المطورين العالمي -الباحثون والحكومات والمنظمات غير الربحية والشركات وغير ذلك- على إنشاء وإطلاق تطبيقات جديدة للخصوصية التفاضلية، والتي يمكن أن توفر رؤى وخدمات مفيدة دون الكشف عن أي معلومات حول الأفراد، بحسب تقارير ZDNet.



وبدأت جوجل جهود الخصوصية التفاضلية في عام 2019 وحظيت باهتمام كبير بها، ما دفعها إلى إطلاق منتج الخصوصية التفاضلية مفتوح المصدر الجديد فيPython، وتضمن عمل جوجل مع OpenMined جهودًا لتدريب خبراء من جهات خارجية لتثقيف أي شخص يريد تعلم كيفية الاستفادة من تقنية الخصوصية التفاضلية.



وقال مدير منتجات مكتب الخصوصية وحماية البيانات في جوجل، ميغيل جيفارا، لموقع الويب إنهم تواصلوا مع OpenMined العام الماضي لإبراز فكرة بناء منتج Python هذا، لجعله حل الخصوصية التفاضلي الشامل الأكثر قابلية للاستخدام المتاح مجانًا، "لقد كانت تجربة رائعة حقًا العمل الجماعي مع OpenMined من أجل بناء إنترنت أكثر خصوصية. وأظهرت الطاقة التي اكتسبها مطوروهم خلال هذه الرحلة على مدار العام الماضي الرغبة في توسيع الوصول إلى هذه التقنيات التي تعزز الخصوصية والتي نعتقد أنها سوف لعب دور حاسم في مستقبل الويب لكل مستخدم ".

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وأضاف "بالإضافة إلى العمل المشترك الذي قام به مهندسونا لتصميم وتنفيذ المكتبة، يسعدنا أيضًا أن OpenMined يقدم الآن خبراء مدربين لتقديم التوجيه والموارد لأي مطور يتطلع إلى تنفيذ الخصوصية التفاضلية في مشاريعه"، وقد أطلقت جوجل في البداية إصدارًا مفتوح المصدر من مكتبة الخصوصية التفاضلية التأسيسية الخاصة بها في C ++ وJava و Go في عام 2019. وانتقل المطورون على الفور إلى المشروع، راغبين في استخدام المكتبة لتطبيقاتهم الخاصة.ولاحظت جوجل أن الشركات الناشئة مثل Arkhn استخدمتها لمساعدة المستشفيات على مشاركة البيانات، ويستخدمها الباحثون الأستراليون في مجموعة متنوعة من الدراسات العلمية، فيما حث جيفارا الباحثين والمطورين على استخدام الأداة وتقديم الملاحظات، مشيرًا إلى أن جوجل ستواصل "الاستثمار في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنيات تحسين الخصوصية المهمة".