35 ولاية أمريكية وشركة مايكروسوفت يدعمون Epic Games في الحرب ضد "أبل"



أبل - Epic أبل - Epic

تقدم ائتلاف من 35 مدعيًا عامًا للولايات المتحدة ، ومايكروسوفت ، ومؤسسة Electronic Frontier Foundation (EFF) لدعم معركة Epic Games المستمرة التي تخوضها شركة Epic Games مطورة لعبة Fortnite مع شركة أبل.



وعلى الرغم من أن Epic Games ربما خسرت إلى حد كبير دعواها القضائية الرئيسية ضد أبل ، إلا أنها تحظى الآن بدعم كبير، وبحسب التقارير :"يبدو أن أكثر من نصف الولايات في الولايات المتحدة ، ومايكروسوفت ، والعديد من المجموعات الأخرى التي تقدم ملخصات صديقة (والتي يقدمها شخص ليس طرفًا في القضية ، مضيفًا معلومات إضافية قد تكون ذات صلة) تقف إلى جانب Epic.



وقد وجه قاض فيدرالي في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي شركة آبل للسماح للمطورين بإضافة روابط لخيارات الدفع الخارجية على متجر التطبيقات بحلول 9 ديسمبر ، رافضًا اقتراح عملاق التكنولوجيا بالبقاء، وجاء الأمر في قضية Epic Gamesفي مواجهة أبل ضد الاحتكار في كاليفورنيا ، والتي رفعها مطور Fortnite العام الماضي والتي خضعت للمحاكمة هذا العام.



وعلى الرغم من فوز شركة أبل بهذه الدعوى إلى حد كبير ، إلا أن قاضي المقاطعة الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز انحاز إلى ناشر Fortnite فيما يتعلق بالقيود المفروضة على عمليات الشراء داخل التطبيق في متجر التطبيقات، وفي مذكرة استئناف افتتاحية قُدمت الأسبوع الماضي ، جادلت شركة Epic بأن ترك حكم تشرين الثاني (نوفمبر) "سيقلب المبادئ الراسخة لقانون مكافحة الاحتكار و ... يقوض سياسة مكافحة الاحتكار السليمة".



وقالت الولايات في المذكرة "سلوك أبل أضر وأضر بمطوري تطبيقات الهاتف المحمول والملايين من المواطنين"، "وفي الوقت نفسه ، تواصل أبل احتكار توزيع التطبيقات وحلول الدفع داخل التطبيق لأجهزة iPhone ، وخنق المنافسة ، وتجميع أرباح فوق المنافسة في صناعة الهواتف الذكية التي تبلغ تكلفتها حوالي تريليون دولار سنويًا. يجب على أبل حساب سلوكها بموجب قاعدة كاملة تحليل السبب "، جاء في موجز صديق من 35 ولاية أمريكية.



وقالت مايكروسوفت إن "إصدار حكم عام لشركة آبل قد يترك مجالاً ضئيلاً لمبدأ مقيد لمنع شركة آبل من الاستفادة من سيطرتها على نظام iOS لمنع المنافسة في عدد لا يحصى من الأسواق المجاورة".



